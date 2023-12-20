杜甫畫像不是本人！畫師交出自畫像交差 網哀號：被騙30年

唐朝詩人杜甫的作品經常被收錄在國文課本中，也會有搭上本人畫像的版本以豐富文本。但多年來一直被國文課本採用的杜甫畫像，其實是畫師蔣兆和於1959年時的自畫像。只因無人知道真實中的杜甫長得如何，蔣兆和只好畫了自己交差。

魚漿夫婦近日在臉書以「我們玩的杜甫，其實不是杜甫」發文，提醒唐朝詩人杜甫的畫像其實並非本人，而是當時被委託為杜甫畫肖像畫的畫師、蔣兆和的自畫像。也同時表明，十年前有人將杜甫的肖像以「杜甫很忙」繪製出多幅惡搞塗鴉，如今真相大白，「我們玩的杜甫，其實不是杜甫」。

蔣兆和為中國大陸畫家，在1959年時於病中創作杜甫像和曹操像，至1986年逝世，恩師為徐悲鴻，讓蔣兆和的藝術創作從萌動走向成熟。魚漿夫婦還說在杜甫像的右邊，蔣還提款道：「丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。千載豈知逢新世，萬民歡唱大同時。我與少陵情殊異，提筆如何畫愁眉。」

網友在魚漿夫婦的臉書PO文下方留言表示，畫家拿自畫像交差，真是「自肥的極致！」、「有趣的知識增加了」、「原來很忙的不是杜甫」、「被騙了30年」，但也有網友表示：「沒關係啦」，表示既然無人知道真實杜甫的長相，蔣兆和的自畫像或許可以當成很好的「示意圖」。