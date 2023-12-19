全教總宣布「教育金驢獎」得主 台南教育局長鄭新輝2度上榜

全教總今日宣布今年的「教育金驢獎」得主，分別是令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝、反向推校務評鑑的彰化縣政府，以及干預教育的惡質民代。其中，鄭新輝10年前擔任高雄市教育局長時就曾獲獎，如今竟再入選；彰化縣政府則是無視教育現場抗議，反向宣布將校務評鑑法制化。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，台南市近年不斷得到教育獎項且有創新表現，但台南市的老師知道，這些教育亮點的背後，隱藏很大的壓力。教育政策的推動，局長本身扮演非常重要的角色，她提及鄭新輝在今年8月份校長會議中，公布10幾所學校的會考成績，並展開提升學力計畫，但卻用不專業的做法安排入校輔導，彷彿「你教不好，我們來看你怎麼教」。

全教總也說，鄭新輝在10年前擔任高雄市教育局長時，就曾獲頒年度金驢獎，「10年後的今日，鄭新輝推行教育政策依然堅持己見」。全教總呼籲鄭新輝多傾聽民意，敞開心胸與教師組織溝通，在政策推動上才不會閉門造車。

第2個金驢獎得主是彰化縣政府，全教總表示，中小學教師評鑑從106學年度起就轉型為教師專業發展支持系統，但彰化縣政府竟反向宣布將校務評鑑法制化，無視彰化縣中小學校長、教師群起抗議，也無視中央、全國其他地方教育主管機關朝行政減量、尊重現場專業的方向。

彰化縣教師職業工會理事長方仁瑞說，彰化很多基層老師心裡都很難過，希望彰化縣政府和教育處懸崖勒馬，即時停止校務評鑑，回歸教育現場提升所有老師的教學力，兼顧學生受教權。

全教總表示，今年同樣列名金驢獎的民代干預教育事件，接連發生在新北市、台中市及桃園市，針對更改段考成績、學校校安通報事件處理方式提出要求。桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，教育部、教育局、各校都有自己的成績評量標準，如果可以隨便透過外力干預，這個成績會有所謂公平性嗎？另外，發生在桃園的案例是，民代對學校校安通報處理不滿意，就叫所有主任到議會備詢，讓他痛批：「你們到底有沒有搞清楚相關法令？議會質詢要備詢的對象到底是誰？」

全教總表示，對於上述亂象，身為教育主管機關，未能捍衛教育人員專業尊嚴與校園民主，反而淪為民代幫兇，實在難辭其咎，也盼民代能理性問政、教育局當全體教育人員的後盾。