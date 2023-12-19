快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全教總宣布「教育金驢獎」得主 台南教育局長鄭新輝2度上榜

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，公布2023十大教育新聞，並宣布今年的「教育金驢獎」得主。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，公布2023十大教育新聞，並宣布今年的「教育金驢獎」得主。記者李芯／攝影

全教總今日宣布今年的「教育金驢獎」得主，分別是令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝、反向推校務評鑑的彰化縣政府，以及干預教育的惡質民代。其中，鄭新輝10年前擔任高雄市教育局長時就曾獲獎，如今竟再入選；彰化縣政府則是無視教育現場抗議，反向宣布將校務評鑑法制化。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，台南市近年不斷得到教育獎項且有創新表現，但台南市的老師知道，這些教育亮點的背後，隱藏很大的壓力。教育政策的推動，局長本身扮演非常重要的角色，她提及鄭新輝在今年8月份校長會議中，公布10幾所學校的會考成績，並展開提升學力計畫，但卻用不專業的做法安排入校輔導，彷彿「你教不好，我們來看你怎麼教」。

全教總也說，鄭新輝在10年前擔任高雄市教育局長時，就曾獲頒年度金驢獎，「10年後的今日，鄭新輝推行教育政策依然堅持己見」。全教總呼籲鄭新輝多傾聽民意，敞開心胸與教師組織溝通，在政策推動上才不會閉門造車。

第2個金驢獎得主是彰化縣政府，全教總表示，中小學教師評鑑從106學年度起就轉型為教師專業發展支持系統，但彰化縣政府竟反向宣布將校務評鑑法制化，無視彰化縣中小學校長、教師群起抗議，也無視中央、全國其他地方教育主管機關朝行政減量、尊重現場專業的方向。

彰化縣教師職業工會理事長方仁瑞說，彰化很多基層老師心裡都很難過，希望彰化縣政府和教育處懸崖勒馬，即時停止校務評鑑，回歸教育現場提升所有老師的教學力，兼顧學生受教權。

全教總表示，今年同樣列名金驢獎的民代干預教育事件，接連發生在新北市、台中市及桃園市，針對更改段考成績、學校校安通報事件處理方式提出要求。桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，教育部、教育局、各校都有自己的成績評量標準，如果可以隨便透過外力干預，這個成績會有所謂公平性嗎？另外，發生在桃園的案例是，民代對學校校安通報處理不滿意，就叫所有主任到議會備詢，讓他痛批：「你們到底有沒有搞清楚相關法令？議會質詢要備詢的對象到底是誰？」

全教總表示，對於上述亂象，身為教育主管機關，未能捍衛教育人員專業尊嚴與校園民主，反而淪為民代幫兇，實在難辭其咎，也盼民代能理性問政、教育局當全體教育人員的後盾。

鄭新輝 全教總

延伸閱讀

影／「教育沒有局外人」南市穿金戴銀年終秀成果

南市為學生打開平等思維之門 學校出招深耕性平教育

世界人權日南市守護兒權 讓孩子用此方式說出內心話

870天工程 台南志開實小重建今啟用 學生:新校舍很舒適

相關新聞

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

桃園市翁姓高中教官接獲2學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁報警，涉案學生遭法院裁定羈押。學生家長透過桃園市教育產業工會向市...

藝術家公布10大視覺藝術新聞 名畫捐贈打敗圖檔外流

藝術家雜誌今天公布「十大視覺藝術新聞」，在共計6845票的有效票數中，由「陳澄波〈清流〉捐贈南美館」獲選為第一名，第二名...

教團公布10大教育新聞 雙語政策影響正常教學列首位

歲末年終，全教總公布今年度的十大教育新聞，內容包含高教、中小學教育、幼兒教育，排名第一的新聞是「雙語政策」，全教總認為政...

全教總宣布「教育金驢獎」得主 台南教育局長鄭新輝2度上榜

全教總今日宣布今年的「教育金驢獎」得主，分別是令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝、反向推校務評鑑的彰化縣政府，以及干預...

小曉餘波／ADHD患者「不自覺登出」感謝家人拉住 醫破解用藥迷思

電影「小曉」帶動了過動兒話題。被譽為「亞斯教母」的「花媽」卓惠珠，本身也有ADHD，她回憶在她逃學、休學、轉學等族繁不及備載的學習歷程中，最感謝母親的陪伴，如今她的孩子也給予她很大的協助，讓她避免頻頻「登出」；專家也強調，大部分ADHD並非教養造成，帶孩子去看診就像做身心發展健康檢查，透過專業診斷，可以讓大人將時間精力「用對地方」，而非用來「自責」。錯誤的用藥迷思很可能變成親子爭執的點，須讓孩子了解不是他做錯什麼事，就像近視須戴眼鏡才不會影響功能。...

北市特教助理 明年有條件加薪

台北市鐘點制特教助理員原本分為5級，時薪從185至229元不等，為提升特教助理員士氣，議員鍾佩玲提案盼能提高特教助理員薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。