全教總邀總統候選人談少子化危機 批賴清德回覆最少也最保守

全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資教育、投資國家未來契機」為題，詢問3位總統候選人對議題的看法，今早開記者會說明3個陣營回覆。全教總指出，3個陣營大多未能提出具體落實做法，而是流於口號宣示，而民進黨總統候選人賴清德的回覆最少也最為保守，令人遺憾。

對於「托育時間所造成親師生困境」、「調降偏高的班級人數」、「充實特教人力經費並落實心評專職以保障特生權益」、「提供有薪親職假促進家長參與孩子教育」等4個具體問題，全教總肯定候選人在回覆中表達願意協助改善的態度，但就回應內容而言，除了在補助費用提高的部分有較具體作法，其他面向多未能提出具體落實作法，而是流於口號宣示，或表達當選後召開會議研商，這些說法都具高度不確定性。

全教總理事長侯俊良表示，賴清德是3人中回覆最少且最為保守者，他不僅只回覆托育時間與調降班級人數2題，回覆內容也缺乏整體制度面的改革做法，所提方案多為提升補助金額與延續現行政策。侯俊良指出，總統蔡英文執政下的教育會有一些問題，呼籲賴誠實面對，當一個勇於負責任的政治人物，期待不同的人領導國家有不同的思維。

侯俊良在記者會上給予國民黨總統候選人侯友宜肯定，因為他4題都回應、也認同全教總的想法，但認為比較沒有提供具體的做法。侯俊良表示，侯友宜對於調降班級人數的回應中沒有提到私校的部分，擔心會加大公私落差；還有他提到要召開全國教育會議，是用不確定的會議來統包所有應該解決的問題，感覺有點在迴避問題。此外，作為新北市長，這4個問題在新北市現在都可以做的，侯俊良直言：「其實侯友宜可以有更積極的做法」。

民眾黨總統候選人柯文哲方面，侯俊良指出，他主要針對調配校園人力、減輕教師工作負擔做出回應，並表示想把危機化成轉機，但他並沒有完全提到實際的做法，對於整個托育困境和特教問題有點避重就輕，沒有明確回應。

全教總表示，3位候選人的回覆仍不脫以撒幣式的津貼補助，對於制度層面的具體改善，仍多採取認同理念但作法再議的官方回應。其中賴清德是所有候選人中回覆最少且最為保守者，讓全教總感到遺憾。