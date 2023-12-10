快訊

黃珊珊昨曝「內參民調」柯盈配贏侯康配 游梓翔：又來了

台灣中高齡憂「找嘸頭路」 為何日本勞參率卻創高？

習慣手機螢幕更新率120Hz回不去60Hz該怎辦？內行人建議這樣用就不卡

推動國際參與前駐法代表呂慶龍為童軍青年講解國際禮儀

聯合報／ 記者高凌雲
中華民國童軍總會推動台灣童軍活動與國際接軌，邀請前駐法代表呂慶龍，為童軍青年講解國際禮儀。圖片來源/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會推動台灣童軍活動與國際接軌，邀請前駐法代表呂慶龍，為童軍青年講解國際禮儀。圖片來源/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會舉辦國際人才培育研習，邀請歷任駐法代表與外交部發言人的呂慶龍與長興材料股份有限公司董事長高國倫，為童軍青年講解國際禮儀及童軍國際活動與國際領導力。

這場活動有有全台近百人共同參與，國際禮儀講座由呂慶龍講解，呂慶龍以幽默口吻開場，他以過去42年外交經驗，與童軍青年分享國際禮儀、外交經驗、人生哲學，呂慶龍期勉童軍青年，學問是他人的經驗，經驗是自己的學問，鼓勵大家透過不同活動、工作等累積自己的人生經驗及學問。

高國倫指出，在台南一中參加行義童軍團及東吳大學羅浮童軍時期，對於其未來發展有很大的影響，尤其參加1971年世界童軍大露營及1978年美國童軍夏令營輔導計畫，對未來的職場領導力及國際視野拓展更是重要的里程。

高國倫說，童軍活動許多與管理有關，擔任小隊長、聯隊長、群長等童軍職位，都是培養領導力，這些在未來的職涯上重要的工作技能及基礎。

童軍國際活動多元豐富，讓青少年與國際接軌建立國際友誼及視野。童軍總會將在明年舉行的世界童軍領袖會議，爭取2029年世界羅浮大會在台舉辦，若爭取成功，將有全世界170餘國童軍造訪台灣。

童軍 青年 人生

延伸閱讀

好難！三生肖「不會撒嬌」 屬虎個性堅強、這生肖懶得撒嬌

連鎖業奧斯卡 37店長獲獎

童軍總會與安德烈合作募集食物消除飢餓

藍白合未果 傳她將改當柯文哲副手？賴佩霞笑而不答

相關新聞

推動國際參與前駐法代表呂慶龍為童軍青年講解國際禮儀

中華民國童軍總會舉辦國際人才培育研習，邀請歷任駐法代表與外交部發言人的呂慶龍與長興材料股份有限公司董事長高國倫，為童軍青...

家長會長好處多？偏鄉僅掛名都找嘸人 大校2年花300萬人人搶當

年底前許多學校改選家長會長，家長會長給人的第一印象就是捐錢，當家長會長很花錢嗎？坊間流傳一份職務捐，讓偏鄉小校更找不到人當家長會長，有的學校講明「不必出錢，人來就好」，家長還是嚇到避不見面，最後拜託家長的家長來掛名。但大校與名校家長會長2年任期花300萬元不在少數，卻還是有很多人排隊候補搶著當，究竟家長會長有什麼好處？ 曾在鄉鎮長選舉落選2次的他，因為當過學校家長會長，最後靠著前校長凝聚校友逆轉勝，可見家長會長影響力不容小覷。...

法人合併破局？「全台第一所大學」才寄存440名額 傳將再停招6系

教育部日前公布113學年大學學士班核定招生名額，真理大學寄存440個名額，但本報掌握，該校日前召開行政會議，通過校內6個...

籲政府助力終身教育 葉丙成：教育部看到民間公司就像看到鬼一樣

台灣大學電機系教授葉丙成今天表示，現在已很難單靠一項技能吃2、30年，須不斷學習新技能，終身教育要靠公私部門合作。...

老教授8500萬畢生積蓄 全慨捐清華

國立清華大學八十六歲的前教務長、物理系退休教授李怡嚴，昨把畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值八千...

竄改成績 荒唐師遭記大過

高雄市某高中陳姓教師為提升學生成績，今年初調高班級部分學生數學科段考成績，學生發現反映後，校方調查確認是陳所為，因成績牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。