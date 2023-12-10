推動國際參與前駐法代表呂慶龍為童軍青年講解國際禮儀

中華民國童軍總會舉辦國際人才培育研習，邀請歷任駐法代表與外交部發言人的呂慶龍與長興材料股份有限公司董事長高國倫，為童軍青年講解國際禮儀及童軍國際活動與國際領導力。

這場活動有有全台近百人共同參與，國際禮儀講座由呂慶龍講解，呂慶龍以幽默口吻開場，他以過去42年外交經驗，與童軍青年分享國際禮儀、外交經驗、人生哲學，呂慶龍期勉童軍青年，學問是他人的經驗，經驗是自己的學問，鼓勵大家透過不同活動、工作等累積自己的人生經驗及學問。

高國倫指出，在台南一中參加行義童軍團及東吳大學羅浮童軍時期，對於其未來發展有很大的影響，尤其參加1971年世界童軍大露營及1978年美國童軍夏令營輔導計畫，對未來的職場領導力及國際視野拓展更是重要的里程。

高國倫說，童軍活動許多與管理有關，擔任小隊長、聯隊長、群長等童軍職位，都是培養領導力，這些在未來的職涯上重要的工作技能及基礎。

童軍國際活動多元豐富，讓青少年與國際接軌建立國際友誼及視野。童軍總會將在明年舉行的世界童軍領袖會議，爭取2029年世界羅浮大會在台舉辦，若爭取成功，將有全世界170餘國童軍造訪台灣。