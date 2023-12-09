法人合併破局？「全台第一所大學」才寄存440名額 傳將再停招6系

教育部日前公布113學年大學學士班核定招生名額，真理大學寄存440個名額，但本報掌握，該校日前召開行政會議，通過校內6個學系114學年停招案。真理大學為台灣第一所大學，但近年飽受少子化之苦，教育團體評析，真理大學應爭取與馬偕醫學院合併，否則建議儘早改辦轉型。

教育部統計113學年共9所私立大學寄存逾100個招生名額，其中真理大學寄存440個，僅次文化大學。但知情人士指出，學校行政會議通過114學年6個系停招案，除了日前已知的台文系外，亦包括英美語文學系、會計資訊學系等，後續已由各系完成師生座談，學系也和師生承諾，會正常運作到最後一位學生畢業。

又本報年初報導，教育部去年底就曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢推動馬偕、真理大學兩校法人合併法規。校方當時表示研議將兩個法人合併，外界也認為是為併校鋪路，但據側面了解，目前雙方仍未取得共識。

真理大學坦承此事，但表示還在研議中，若有異動也一定會保障在學生到畢業。至於被問到法人合併是否破局？校方只表示合併考量要問董事會。

私校工會副理事長尤榮輝指出，建議真理大學未雨綢繆，短期內停招招生不佳的系所，利用現有資金做好教師安置或優退，另可處分台南麻豆校區挹注辦學資金，避免財務惡化進而被公告為專輔學校。

尤榮輝也建議，真理大學要先自立自強、沒有財務風險，才可能談論併校。長期來看，真理大學應與馬偕醫學院合併為宜，若不能，則建議儘早主動轉型改辦文化、教育或社福事業。

一名教師表示，學校還有約四千名學生、專任教師二百多人，但少子化才剛開始，現在已招生不佳的科系，可以想見未來也不可能變好。教育部則指出，尚未收到真理大學114學年系所調整規劃。每年2至3月受理學校系所調整，學校若有相關需求得於明年3月申請，教育部將依規定審查，並依總量標準規定檢視學校是否妥善進行校內溝通。