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台大校長：校際合作 才能收到好學生

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大校長陳文章表示，境外招生政策不應囿於填補本國生源缺的概念，應設法和他國學校共榮、共同培養，才有望招到好的學生。 圖／聯合報系資料照片
台大校長陳文章表示，境外招生政策不應囿於填補本國生源缺的概念，應設法和他國學校共榮、共同培養，才有望招到好的學生。 圖／聯合報系資料照片

台灣正與印度洽簽移工合作備忘錄，但教育團體表示，只討論移工甚為可惜，印度就學人口龐大，建議亦可引入一萬名留學生，緩解少子化下大專校院的招生壓力。近年新南向國家招生暢旺，但台大校長陳文章表示，境外招生政策不應囿於填補本國生源缺的概念，應設法和他國學校共榮、共同培養，才有望招到好的學生。

台灣研擬與印度簽署勞務合作備忘錄（ＭＯＵ），盼引進印度移工填補產業缺工人力，但教育團體指出，政府更應積極和印度簽署教育協議。

根據教育部統計，我國印度境外生數目近十年逐年攀升，與越南、印尼等國均呈現正成長，一一一學年達三◯三九人，占境外生源國第九位，但正式修讀學位生與短期非學位生約各占一半。

陳文章強調，台灣應招募好的境外生，而非抱持只為填補國內少子化空缺的想法做招生。政府應該放手，給予學校名額、讓學校組成招生聯盟，由學校規畫合適的入學、實習、就業一脈連貫的方針，而非用統一的制度去框定。

陳文章認為，「如果我們的學校沒有跟別人一起培養，那是收不到好學生的。」台灣的學校應該與他國學校合作建立長遠關係、與對方共榮，才能夠收到好的學生。

元智大學教務長謝建興表示，少子化趨勢下，近年多嘗試找外籍生，尤其鎖定區域人口擁有數億的南洋、印度和巴基斯坦，盡可能將前百分之十學生招募至台灣。該地區的學生經濟條件不若東北亞好，優秀學生並非都能負擔歐美的高學費，台灣還是很有機會。

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