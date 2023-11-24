大學校內住宿 明年2月起補貼

行政院會昨天通過教育部「大專校院學生校內住宿補貼」方案，將自明年二月起實施，補貼公私立大專校院入住學校宿舍的學生每名每學期五千元，中低、低收入戶七千元，將有廿七點五萬名校內住宿生受惠。政府預計每年投入廿八億元，五年內投入一四○億元，由內政部住宅基金支應。

對於補貼是否只為期五年（民國一一三年至一一七年），還是會朝常態補助？教育部長潘文忠昨受訪表示，「這是一個持續性的做法」，當前先以五年提報行政院核定，包含校外住宿補貼；整體規畫上，教育部期盼能從新宿舍改造計畫開始，加上校內外租金補貼，希望一併改善學生住宿環境和負擔。

教育部表示，依一一一學年度統計，在學的一一四萬大專院校生中約廿四點六萬名校外租屋學生已可透過申請內政部「三百億租金補貼」或教育部「弱勢學生校外住宿租金補貼」方案，但廿七點五萬名校內住宿學生尚不適用，因此參考「弱勢學生校外住宿租金補貼」提供補貼額度。

為簡化申請作業，將由學校於學期開始前依各校宿舍床位數向教育部申請預撥九成補貼款（以一般身分額度核計），同時於申請宿舍的繳費單上，依身分別先預扣補貼額度，住宿生只須繳交補貼後的差額即可。