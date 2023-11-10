政大校友捐3.2億 盼設台版普立茲

國立政治大學校友魏明光早年負笈美國，後經營中餐館和房地產有成，為鼓勵學子積極向學，分期捐贈畢生積蓄一千萬美元、約台幣三點二億給母校政大；除由政大設立全校性獎學金外，政大也將循美國哥倫比亞大學傳播學院的普立茲獎模式，設立傑出新聞傳播獎。政大將於本月十五日舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式。

擅傳播行銷創中餐界傳奇

年近八旬的魏明光，一九六九年畢業於第廿九屆政大新聞系，後負笈美國密蘇里大學新聞學院就讀，為籌措學費，曾於中餐館打工，以此開啟和餐飲界的不解之緣。他畢業後在美國東部的賓州費城創立中餐館，成功在美打造中餐帝國。

政大表示，即便魏明光跨足餐飲和商業領域，仍對新聞事業保持初衷，並且擅用傳播、行銷的重要性，讓中餐廳靠口碑打入美國主流社會，在美中餐界締造傳奇。

政大 年來最高個人捐贈

魏明光數年來低調支持新聞傳播業，曾於「台灣媒體觀察教育基金會」擔任監事，捐贈組織運作經費、幫助推動媒體改革。政大指出，魏明光對於未能投身新聞業耿耿於懷，憂心有愧於學校，於是決心將畢生工作積蓄捐贈政大。

政大表示，魏明光分期捐贈一千萬美元給政大，作為獎學基金，這也是繼二○一二年信義房屋董事長周俊吉以個人名義捐款六億給母校政大商學院後，近十一年來最高額個人捐贈。目前該筆捐贈款除規畫增設全校性獎學金，魏明光也盼能特別設立「傑出新聞傳播獎」與「新聞傳播講座」，提升新聞系學生就業機會，增加新聞系影響力。

傑出新聞傳播獎提攜後輩

政大指出，將參考哥倫比亞大學管理的普立茲獎模式，設立傑出新聞傳播獎，以回應魏明光希望提攜有志於新聞工作的後輩、樹立新聞標竿，也回應對新聞產業的責任與使命感。政大說明，魏明光當年以第一名成績，錄取政大新聞系，在學期間表現優異，獲得許多獎學金的幫助完成學業，埋下日後回饋母校的種子。

感念受惠設獎學金助清寒

對此，魏明光希望效法當年資助自己的獎學金先賢，設立優秀學生獎學金，協助學生國內外實習、就業、競賽或從事志工。更特別希望保留固定比率予傳播學院學生，並優先獎勵清寒學子。

政大將於十一月十五日舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由政大校長李蔡彥代表與魏明光簽約，並邀請傳播學院歷任院長，以及當屆教師趙嬰、閻沁恆、黎劍瑩等見證。