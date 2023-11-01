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2023教育科技展 力宇教育 x SAMSUNG強強聯手 打造數位學習新視野

聯合新聞網／ 力宇教育

全台規模最大的教育科技展—「臺灣教育科技展」，將在11/9(四)～11/12(日)於台北世貿一館登場。此次力宇教育攜手台灣三星，將帶給參觀民眾數位學習上更多元豐富的軟硬體整合體驗。

AILEAD365線上教學平台

教育部「班班有網路、生生用平板」的數位學習精進方案，已於全國各級學校推動。112年度全國約有400家學校選購採用AILEAD365線上教學平台，此平台擁有「線上測評」、「補救影片」、「作業派考」及「AI診斷」等強大功能，加上搭配學科課程和雙語閱讀素養課程，不只給予學生最有效的幫助，也提供教師最實用的教學利器。

SAMSUNG S9 系列平板

台灣三星 S9 系列平板，透過互動式學習工具、教育平台協助教育機構實現教育目標並提升教育品質。

力宇教育 x SAMSUNG 攤位活動

力宇教育 x SAMSUNG今年為參展民眾帶來精心設計的互動體驗，現場不只準備了精美的神祕小禮物，還有天天抽平板的活動，期待在「2023臺灣教育科技展」與您相見。

延伸資訊

【2023 臺灣教育科技展】

https://www.edtech.tw/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/

【力宇教育-AILEAD365 線上教學平台】線上型錄

https://www.flipsnack.com/9EB99CF6AED/ailead365. html

【SAMSUNG】

https://www.samsung.com/tw/

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力宇教育 Samsung

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