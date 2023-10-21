青年免費看劇抽獎人數低迷 文化局：不限設籍北市

台北市文化局推出「你看戲．我買單」活動，在11月推出4場由海內外團體帶來的表演劇場，限量1471組18到22歲在籍的年輕朋友免費看劇。台北市議員許家蓓發現，原先活動在11日截止，不料，參與抽獎人數不到一半，她認為，加強宣傳且放寬年齡限制。北市文化局表示，會到校園推廣，未來不限台北市籍青年參與。

許家蓓說，這次活動預算500萬元，原先規劃9月28日到10月11日開放民眾登記抽籤，預計抽出1471組得主、共2942位年輕朋友，沒想到報名人數寥寥無幾，因此又再延長一周到18日登記截止。

不過，登記狀況依舊不理想，10月13日僅有462組登記，「可見市民對於這活動好像不太埋單？」 她肯定文化局推廣表演藝術用心，但卻乏人問津實屬可惜，認為應該要多加宣傳，截止日後若依舊不盡理想，可以放寬年齡限制。

一群在台北表演藝術中心外面練舞的19到20歲大學生，他們就讀傳播藝術科系，對音樂劇、劇場表演也有興趣，除了迪士尼的鐘樓怪人等，而台灣戲劇印象最深的就是「苦魯人生」，「這是在演劇場幕後工作人員的故事！讓觀眾看到不曾看過一幕。」陳姓學生說。

對於北市府免費看劇的活動，她們非常感興趣，也會想去報名參加。另一位，剛上碩士一年級的23歲梁姓學生平常沒有接觸劇場，很有意願北市推出的這項活動，認識劇場之後或許會成為常客。

北市文化局表示，截至10月18日有591組、共1182人登記，坦言劇場觀眾養成不易，首次推動相關方案，將持續努力精進，後續就各場次釋出座位，也會以校園推廣或其他公開推廣方式辦理，鼓勵不限台北市籍青年共同參與。

文化局介紹，4場的活動分別為，位於城市舞台在11月16日「全民大劇團」演出「海角七號造夢者 音樂劇」；12月28日「故事工廠」演出「倒數婚姻」。台北表演藝術中心在12月22日由加拿大團隊「七手指特技劇場（Les 7 Doigts）」帶來「Passagers」；12月29日馬戲家英巴爾·本·海姆 （Inbal Ben Haim）帶來「Pli」。