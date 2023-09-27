中捷事故老師遺愛 靜宜大學設「林淑雅老師紀念獎學金」　

今年5月中捷死傷事故，死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她遺愛人間，家屬昨捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，她父母和家屬共同參與捐贈典禮，期望藉此扶助表現優異的弱勢族群、原住民族。

一生致力維護弱勢人權、重視原住民族文化的靜宜大學法律系助理教授林淑雅老師，今年5月因一場公安意外離世。家屬昨設立「林淑雅老師紀念獎學金」，得獎學生每年可獲5萬元獎學金，靜宜大學在教師節的前夕舉辦捐贈儀式，更具緬懷林淑雅老師的深刻意義。

林淑雅老師的父親，是台灣高等法院刑事庭退休法官、執業律師林勝木，他代表家屬捐贈獎學金並感謝社會大眾及靜宜大學的協助與關心。林父表示，女兒自幼聰穎乖巧、事親至孝、兄弟姊妹相處融洽、謙沖有禮、熱愛教育、犧牲奉獻、關懷弱勢，獎學金成立的宗旨就是延續女兒的大愛精神。

林淑雅老師的胞兄，現為清華大學經濟系教授，也是靜宜大學前校務顧問林世昌表示，妹妹林淑雅一生為人權、公益奔走，念茲在茲的都是原住民族、弱勢團體、環保、永續以及人權理念，藉由「林淑雅老師紀念獎學金」的成立，讓妹妹所播下的種子，逐漸發芽、成長茁壯成一個個具有利他精神的社會中堅。他致詞中也透露，捐贈儀式當天正是父親的生日，體貼善良的妹妹或許在天之靈藉此機會祝福摯愛的父親生日快樂。

林淑雅畢業於台灣大學法律學系，繼獲台大法律學研究所碩士、美國史丹佛大學法學碩士、台大法學博士學位後，2009年到靜宜法律系服務，開設憲法與行政法等相關課程；並推動原住民族文化碩士學位學程，與賽德克民族議會合辦靜宜大學賽德克學程。

林淑雅致力維護弱勢人權獻身社會運動，利用她清晰的邏輯思惟、強大的政策論述、溫婉的協調溝通能力，倡議國家與原住民族新夥伴關係，強調原住民族主體性，復力促瑞典博物館、賽德克民族議會與靜宜大學跨國合作，陪伴原住民族實現美好願景。

靜宜大學董事長暨天主教台中教區主教蘇耀文指出，林淑雅老師關懷弱勢族群、重視人權的精神正是靜宜大學校訓「進德修業」，在專業知識領域上出類拔萃，並成為一個有社會責任感的知識份子的最佳典範，及與靜宜主顧修女會「促進仁愛、慈悲、正義的世界」創校精神不謀而合，令人深感敬佩。

靜宜大學校長林思伶說，為緬懷林淑雅老師致力於傳承原住民文化、感念保障人權及保護環境之精神，她的家人特別捐贈善款並成立「靜宜大學林淑雅老師紀念獎學金」，期能嘉惠學校學子，延續其精神。這個獎學金乘載著林淑雅老師個人畢生戮力不懈的志業，以及家人無私的愛與奉獻。

靜宜人社院院長賴松輝表示，希望透過「林淑雅老師紀念獎學金」扶助法律系所、原住民族文化碩士學位學程及各系所學生，共同守護弱勢族群，並發揚與傳承原住民文化及權利。