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雙語政策 學者：不能犧牲學科本質

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

近日雙語政策引起反彈，蔡英文總統昨表示，應透過公私協力，用ＡＩ（人工智慧）輔助語言教育，提升台灣學生語言能力；學者則認為，雙語教育不能急，應讓學校有夠多時間準備，且不能犧牲學科本質。

均一平台教育基金會舉辦二◯三◯ＡＩ教育年會論壇，昨是最後一天，蔡英文受邀出席「雙語教育與ＡＩ」場次致詞。蔡英文表示，這幾年積極推動母語教育、雙語政策，學習語言最怕缺乏使用機會，但科技為學習侷限帶來突破，政府推動「班班有網路、生生用平板」強化數位教育，透過數位學習，提升學生英語能力。

Google Taiwan前董事總經理簡立峰從數據分析，全世界最受歡迎的前一千萬個網站，中文資訊僅有百分之一點四，顯見雙語重要性。用ＡＩ學習雙語可進行個人化教育，但ＡＩ仍會犯錯，學習語言仍需與更多人互動。

峨眉國中校長陳姿俐長期服務於偏鄉，她表示，偏鄉很多客觀條件的確不如都市，但偏鄉學校是打造創新教育的發源地，唯有給孩子最新的教育內涵，才可提升競爭力。

台師大教育系教授林子斌說，儘管新加坡自一九六五年開始推動雙語教育，卻直到一九八七年才讓全國絕大多數學校雙語化，台灣學校情況比新加坡複雜，要花更多時間給學生做準備。他也說，每個學校脈絡情境不同，政策應允許雙語推動有不同模式，老師要清楚判斷孩子的英語能力，才能得到效果。

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