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補助私大生3.5萬元落實教育平權 大學端要求適度調漲學雜費

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學端認為，3.5萬補助有助於私立大專校院，但仍希望學雜費符合時代需求適度調漲。圖／聯合報系資料照片
大學端認為，3.5萬補助有助於私立大專校院，但仍希望學雜費符合時代需求適度調漲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，補助私立大專校院學生3.5萬元學雜費是大撒幣，教育部長潘文忠今（9/19）表示，補助措施對落實教育平權而言確實需要。大學端則認為，3.5萬補助有助於私立大專校院，但仍希望學雜費符合時代需求適度調漲，學生可享有平權教育，也需要有品質的教育。

柯文哲日前表示，補助私立大專校院學生3.5萬元學雜費是大撒幣，做法只是粉飾太平，無助於少子化下私校退場的難題。但支持大專校院調漲學雜費，「該漲就漲。」而弱勢就學則由政府提供補助。

教育部長潘文忠今表示，台灣公、私立學校學雜費長期存有差異，才透過政府補助私立大專校院生3.5萬縮小差距。過去看到學生因學貸造成負擔，政府補助應有降低學生辦理就學貸款的金額以及辦理比例，「以落實教育平權而言確實需要。」

元智大學校長廖慶榮表示，台灣希望走上教育公共化路線，學雜費可能很難再調整，但也不應該永遠不調整。過去大專校院學雜費是統一調整，而確實應該統一辦理，現行制度則是由學校召開會議，邀集學生討論且需不反對，以致於機制窒礙難行。

廖慶榮指出，近年物價飛漲，以元智大學林口校區大樓為例，工程本預期耗資6億元，但伴隨缺工和原物料漲價2、3年間工程款倍增，「沒有學校不需要調整學雜費。」應嘗試讓學校一併調整，學生擁有進入高等教育的機會，也要享有有品質的資源。

但也有學界人士指出，3.5萬補助措施對私立學校甚至政黨選舉都有一定效益，在於補助不只是針對學生，而是學生背後的原生家庭。此時說反對，反而可能影響選票。

元智大學 潘文忠 學費

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