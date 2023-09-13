代理師遭欠薪…教長嘆「遺憾」擬列113年補助款核定依據

全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師，因行政流程、中央補助款未到位等原因，至今還沒領到8、9月份的薪水。教育部長潘文忠今天表示，多數縣市都已發放，「只有極少數縣市比較遺憾」，已指示國教署向縣市了解狀況，為避免再次發生這種情形，已評估將執行情況列在113年中央政府對縣市一般補助款的核定參考，希望透過督促的力量，讓代理教師都能如期領到薪水。

中小學教師多在每月1日領到該月薪資，臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中，近日卻有網友透露，苗栗縣、基隆市都有代理教師尚未收到8、9月薪資；也有網友指出，新北市、桃園市都在9月7日，一口氣將8、9月份薪資匯入。基隆市喊冤是尚未收到中央補助款，已向市府申請代墊款，最快本周五下班前發放薪資；苗栗縣今也允諾9月15日必須完成盤點到位，並列入校長考績追究責任。

教育部今天下午舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。他表示，原希望代理教師跟正式教師支領薪資期程同步，也就是每月月初，但代理教師情形較為特殊，出缺遴聘過程不像正式教師原本就是編定人力，很多縣市學校從7、8月持續徵聘，有些幾次後才聘足，國教署也了解這情形，因此今年6月8日已函知各縣市，不管代理教師薪資來源是不是中央，應該要有一致性，在教師薪資支付期程內進行。

潘文忠說，多數縣市都這樣進行，只有極少數縣市比較遺憾，「我們一定要照顧老師生活需求，若有工作而無及時支薪，應該要將心比心，能夠如期來進行。」

潘文忠也提到，代理教師全年給薪是新制度，也由中央跟各縣市政府有共識，相關聘任辦法也已正式發布實施。考量各縣市新制起步，教育部也向行政院爭取專款補助二分之一差額，各縣市陸續在統計人數，因此國教署8月22日才特別請已經聘足的縣市，就盡速彙整，多數縣市也都逐一呈報，只有極少數目前正在呈報。

潘文忠表示，他已指示國教署當縣市呈報完後，必須盡快核定，「因為這是補助款，再怎麼樣都希望讓縣市資源、財政給予協助。」

潘文忠說，從今年發放現象，也指示國教署再次跟各縣市了解狀況，把相關執行細節做更多規範，跟各縣市共同協力。他也允諾，教育部將嚴正督導縣市，避免類似情形再次發生，因此評估將列在113年中央政府對縣市一般性補助款，若執行有不足之處，會作為補助核定參考。

潘文忠表示，希望透過督促的力量，讓代理教師在一定支薪期程內，都能領到薪水。