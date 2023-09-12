快訊

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

高虹安現身說明5千萬豪宅爭議 再強調不辦跨年沒喬事空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市漸進推動校校皆雙語 全市每校平均近2名雙語教師

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推動雙語教育，滾動修正，建立在地化可行的雙語教學模式，符應多數家長的期待。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動雙語教育，滾動修正，建立在地化可行的雙語教學模式，符應多數家長的期待。記者鄭惠仁／攝影

為從小培養學生全球溝通力並落實教育機會均等理念，南市不分偏遠或市區，漸進推動校校皆雙語，統計1/3課程是雙語的學校已有36所、1/6課程有150校、1/9有88校，雙語師資821人，另全市已有396名教師取得教育部雙語學分班證書。各校依特性、師資及資源條件，自主發展可行的雙語教學模式，家長也逐漸看到學生的改變。

教育局鄭新輝說，為協助各校實現2030雙語教育目標，2021年率先建置雙語教育中心、雙語教學輔導團，並在行政與教學端，建置完整的配套措施與支持系統，今年3月更組成「雙語入校協作小組」，由具雙語教學推動經驗的教師，入校協作諮詢，協助各校漸進發展以學校為本位的雙語教學模式，讓領域雙語教學不僅要教會學生該領域的學科知識，也能發揮英語沉浸式的學習效果，達成雙語教學的目標。

坔頭港國小沈姓家長說，原本擔心孩子的英語程度會比不上市區的孩子，但學校在推動雙語教學計畫後，雙語課程及英語課程，已逐漸提升孩子英語的聽、說、讀、寫能力，英語程度應該不亞於城市學校，孩子回到家裡有時也會分享在學校雙語課程學到的知識。

坔頭港國小老師分享，在接觸雙語教學前，原本以為課堂上要以全英文教學科，後來在學校雙語共備社群的陪伴下，才發現雙語教學並不是要用英語為主要語言教學，而是以中、英語為溝通媒介來上課。

高老師說，在學校雙語課程的安排與支持下，從完全不懂，到理解雙語教學對孩子確實可帶來不少好處，所教的是雙語音樂課，先把原本的課程解構再重新設計，將教學步驟切得更細，孩子學起來也沒想像中的困難，反而讓老師與學生玩得更開心、學習更有成就感。

台南市第一個推雙語政策的城市，將雙語分A、B、C3類，雙語課程達到1/3為A類、1/6為B類、1/9為C類，統計A類學校36所、B類150校、C類88校，雙語師資821人，全市已有396名教師取得教育部雙語學分班證書，另南市自辦雙語教師培訓初階共140人、課室英語種子講師285人，全市每校平均有近2名雙語教師。

教育局表示，各國對雙語教育的推動各有不同環境背景，沒有任何單一推動模式可供複製的，台灣必須走自己的路，也需要時間。南市雙語教育已推動有年，未來會持續穩健推進、滾動修正，並建立在地化可行的雙語教學模式，符應多數家長的期待。

教師 雙語教育 教育局 鄭新輝 台南

延伸閱讀

賴清德強調續推雙語教育「我們一定要學習國際語言」

20年騎樓不平未變 南市阿公提案「路見不平把路砍平」

南市登革熱再增298例 羅一鈞：及早規畫醫療資源調度

影／大雨狂炸 南市消防局深夜挺進白河山區救出40人

相關新聞

台灣文學的守護者！台南文化獎頒給高齡85歲張良澤教授

第12屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由投身台灣文學教育逾半世紀、致力台灣文學資料收集保存，在台灣文學推廣之路上，具傑出成...

文化部電子書補助全台獨缺北市 市圖曝未申請原因

文化部日前推出「擴大推動電子書計次借閱服務」，規劃投入新台幣1億元，讓公共圖書館不再有電子書借閱次數上限，全台共有21縣...

高中職以下該不該放心理假？新北教育局：採從寬核假

新北市高中職以下學生自殺、自殘比例有上升趨勢，新北市議員李倩萍認為，連台大都要開始推動心裡健康假，曾建議市府心理健康假卻...

技職生數20年來暴跌逾3成 教團要總統候選人想辦法

台灣教育智庫主辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」論壇記者會，今主題聚焦技職教育。教育團體指出，國家給予技...

南市漸進推動校校皆雙語 全市每校平均近2名雙語教師

為從小培養學生全球溝通力並落實教育機會均等理念，南市不分偏遠或市區，漸進推動校校皆雙語，統計1/3課程是雙語的學校已有3...

六書堂取得敦煌線上授權 整合資源讓英文變好玩了

全球化時代，英語已成為必備技能。六書堂數位學習旗下兒童英文品牌Wuwow Junior與敦煌教育集團昨日宣布合作，整合線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦