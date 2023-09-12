南市漸進推動校校皆雙語 全市每校平均近2名雙語教師

為從小培養學生全球溝通力並落實教育機會均等理念，南市不分偏遠或市區，漸進推動校校皆雙語，統計1/3課程是雙語的學校已有36所、1/6課程有150校、1/9有88校，雙語師資821人，另全市已有396名教師取得教育部雙語學分班證書。各校依特性、師資及資源條件，自主發展可行的雙語教學模式，家長也逐漸看到學生的改變。

教育局長鄭新輝說，為協助各校實現2030雙語教育目標，2021年率先建置雙語教育中心、雙語教學輔導團，並在行政與教學端，建置完整的配套措施與支持系統，今年3月更組成「雙語入校協作小組」，由具雙語教學推動經驗的教師，入校協作諮詢，協助各校漸進發展以學校為本位的雙語教學模式，讓領域雙語教學不僅要教會學生該領域的學科知識，也能發揮英語沉浸式的學習效果，達成雙語教學的目標。

坔頭港國小沈姓家長說，原本擔心孩子的英語程度會比不上市區的孩子，但學校在推動雙語教學計畫後，雙語課程及英語課程，已逐漸提升孩子英語的聽、說、讀、寫能力，英語程度應該不亞於城市學校，孩子回到家裡有時也會分享在學校雙語課程學到的知識。

坔頭港國小老師分享，在接觸雙語教學前，原本以為課堂上要以全英文教學科，後來在學校雙語共備社群的陪伴下，才發現雙語教學並不是要用英語為主要語言教學，而是以中、英語為溝通媒介來上課。

高老師說，在學校雙語課程的安排與支持下，從完全不懂，到理解雙語教學對孩子確實可帶來不少好處，所教的是雙語音樂課，先把原本的課程解構再重新設計，將教學步驟切得更細，孩子學起來也沒想像中的困難，反而讓老師與學生玩得更開心、學習更有成就感。

台南市第一個推雙語政策的城市，將雙語分A、B、C3類，雙語課程達到1/3為A類、1/6為B類、1/9為C類，統計A類學校36所、B類150校、C類88校，雙語師資821人，全市已有396名教師取得教育部雙語學分班證書，另南市自辦雙語教師培訓初階共140人、課室英語種子講師285人，全市每校平均有近2名雙語教師。

教育局表示，各國對雙語教育的推動各有不同環境背景，沒有任何單一推動模式可供複製的，台灣必須走自己的路，也需要時間。南市雙語教育已推動有年，未來會持續穩健推進、滾動修正，並建立在地化可行的雙語教學模式，符應多數家長的期待。