遭控論文涉抄襲 鄭淵全風暴中接任國教院院長

教育部今天表示，執掌12年國教的國家教育研究院院長由教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任，今天上午於國教院三峽院區舉行交接典禮，由教育部長潘文忠監交。

當年鄭淵全由清華大學借調擔任教育部綜合規劃司司長，教育部近期人事大風吹，學界早傳鄭淵全將接任國教院長，八月隨即遭不具名人士透過媒體爆料，指鄭任教於國立新竹教育大學時，期刊論文涉及抄襲學生學位論文，且疑似一稿多投。

鄭淵全指爆料均非事實，由於當年論文納入不少實務經驗，學生是跟著指導教授學習，研究取向當然多相近，「這些都是我的東西。」稱絕無抄襲。但依規定，仍由清大啟動調查。

教育部表示，行政院已核定國教院院長職務由教育部綜規司司長鄭淵全接任；教育部綜規司司長一職，則由教育部秘書處處長陳素艶接任；教育部秘書處處長職務則由教育部秘書處副處長杜國正接任；將於9月2日就任。

鄭淵全畢業於國立高雄師範大學教育學系博士，曾任清大教育與學習科技學系教授、竹教大教務長、職業繼續教育研究所所長、教育部師資培育及藝術教育司及綜合規劃司司長等職。