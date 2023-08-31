台中豐原高中霸凌案 前學生會幹部：主任教官是霸凌者

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌。該校前學生自治會幹部認為，主任教官對男學生說出，「甲生是垃圾」等言語，構成霸凌行為的行為人應是主任教官以及校安人員。學校表示，3月主任教官已調離，相關調查由教育局學生事務室進行，學生若有疑慮，可向學務處反應，校方將依規通報。

豐原高中表示，霸凌因應小組是獨立小組，成員都是外聘人員，都是教育局人才庫中的專家、律師或家長，原本只有3人，外界要求增加霸凌專業人士等，增加至7人，沒有一個是校內人士。

校方指出，主任教官3月已調離，並由教育局學生事務室進行調查；學生若對主任教官有疑慮，可向學務處反應，校方將依照相關流程通報。

豐原高中前學生自治會幹部表示，這幾天外界將焦點著重在「不構成霸凌」以及「學務主任的懲處」，首先學務主任以及主任教官是不同人，學務主任是教師兼行政職，主任教官是軍職、學校教官室的主管，兩者並非同一人。

就「到底有沒有構成霸凌」這個部分，前學生會幹部認為，「甲生在我們那個年代連痞子都不如」、「離甲生遠一點」、「甲生是垃圾」這些帶有侮辱性的字言、言論，其實已經構成言語霸凌及關係霸凌，前學生會幹部表示，上述這些言論都是出自於主任教官的口中，與學務主任並沒有關聯。

在人本的新聞稿當中，指控學務主任的霸凌行為只有在放學時間攔查甲生的外套，前學生會幹部認為，這只稱得上是「不當管教」或「過度管教」，還稱不上是霸凌，但不可否認學務主任在管教行為上，確實有違規與疏失的事實。

前學生會幹部表示，真正構成霸凌行為的行為人比較是主任教官以及校安人員（學務創新人力，非學務主任)，市府日前新聞稿卻仍強調前學務主任的懲處將提專審會議決議取代教評會，毫無提及主任教官、校安人員等人的懲處；前學生會幹部指出，是教官的後台比較？硬還是市府至今還沒搞清楚狀況？

市府日前新聞稿中表示，甲生家長可以依規提起申復，但新聞稿卻還強調調查結果不符合民意期待，前學生會幹部強調，市府不應該只是為了「迎合風向」，調查報告也不應該是為了符合民意期待，而是要符合案件事實。

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