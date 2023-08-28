無人機、人工智慧夯 新北、宜蘭攜手宜大創技職聯盟
新北市政府教育局、宜蘭縣政府教育處與國立宜蘭大學合作，主要針對無人機、人工智慧、物聯網、綠能科技等領域成立「新宜技職聯盟」，盼能接軌技職師生與業界最新知識技能，讓新北及宜蘭各校人才可從國小、國中、高中職到大學一貫培育。
「新宜技職聯盟」是由國立宜蘭大學工學院院長李欣運、電機資訊學院院長吳德豐發起，與新北23所公私立技術型高中及宜蘭縣4所職探中心及5所技術型高中合作，將智慧科技與先進工程技術導入各校。
李欣運說，新北的學生到宜大學習，不僅提升跨領域解決問題能力，還能接軌業界最新專業知識技能；吳德豐則說，宜大將新北市技高合作課程、模擬面試、營隊和專題指導等，藉由參訪、教學觀摩、講座及課程，加深兩邊交流。
新北市政府教育局指出，宜大是傳統技職學校起家，除無人機領域外，也在人工智慧、物聯網、綠能科技等新興領域擁有產學資源。宜蘭縣教育處副處長謝麗蓉提及，「新宜技職聯盟」除可鏈結技高及大學外，也向下扎根至國中，對國中生的適性發展、技高生的專業培育，都有很大的幫助。
淡水商工校長于賢華說，學校園藝科每年都有學生至宜大就讀，且學校資源豐富，藉由這次合作，未來將鼓勵學生利用寒暑假到宜大參加實驗探究課程，也會邀請宜大教授至學校指導，引進最新產業及高端教育資源；泰山高中校長孔令文表示，泰山擁有AI科技人才培育中心，希望與宜大智慧科技及先進工程等資源合作，與宜蘭縣技高合作培育具有人工智慧、智慧農業及大數據管理的人才。
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