中央介入 建國啤酒廠擬割地北科大
位於建國北路與八德路口的台北啤酒工場（原名建國啤酒廠）所有單位台灣菸酒公司，近年與台北市政府，乃至來爭地的台北科技大學吵得沸沸揚揚。近來全案峰迴路轉，在中央介入與北科大校友疏通下，正朝台酒近三分之一土地「繳回」國有財產署、再由內政部與北市府將地目變更為文教用地，供北科大申請。
建啤建於一九一九年，前身是高砂麥酒株式會社酒廠。全區五點二公頃，有七處廠辦是市定古蹟、三處是歷史建築，因百年來持續釀酒，有「活古蹟」之稱。
台酒原與北市府談好都市計畫變更回饋條件，欲從第三種工業區，變更為商業用地，後因北市府認為適法性有疑慮生變。同期間，北科大也透過政委張景森盼爭取建啤土地當校地，四方爭議糾纏多年。
北科大校友會透露，行政院副院長鄭文燦在七月一場餐會時，提到將把建啤部分用地變更為文教用地，由國產署撥給北科大。
台酒副總經理廖志堅證實，幾個月前，在鄭文燦主持的會議中，北科大再次提出校地需求，中央最後安排台酒把包括部分文資在內的一點六八公頃地，減資還給國產署。北科大拿到這一點六八公頃地後，可用其中○點七公頃的裸地蓋大樓，應該已經很足夠。
廖志堅表示，對台酒來說，部分文資改由後繼單位管理，也鬆一口氣，因文資修繕耗費實在龐大。至於台酒想蓋的企業總部，可運用園區西側其他三點五二公頃地，且因無商業需求，不用再申請都市計畫變更。
北市府都發局表示，市長蔣萬安同意配合中央將建啤土地給北科大，四月回應議會質詢時也都已表態。
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