資通訊產業人才不足 施振榮：讓留學生加入人才行列

宏碁集團榮譽董事長施振榮今天出席2023第六場高等教育改革論壇，他表示，台灣面對產業未來人才不足，但人才不足不能只靠政府，企業也要投入資源，甚至讓外國留學生加入人才行列。

受到少子化影響，國內學生數日益減少，資通訊產業恐面臨人力不足的狀況。施振榮今天接受媒體聯訪時表示，台灣面對產業未來，人才顯然不足，但也不能只靠政府，企業也要投入相關資源，現在大學多開設產業創新學院就是盼引入企業資源，企業、政府一同投入訓練，「我個人覺得，還需要外國留學生加入未來需求。」

施振榮說，台灣實際人才需求量大，跟產業資源結合將是重要的發展趨勢，企業本來就要扮演更積極的角色。

施振榮也說，雖然已不介入宏碁營運，但已在陽明交大投入大量時間和資源，最重要的資源還是在企業界，且組織文化、機制、思維都要翻轉，才有機會長期落實。

也有媒體詢問，如何看待鴻海創辦人郭台銘參選？施振榮則表示，「我沒意見」。