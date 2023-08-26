資通訊產業人才不足 施振榮：讓留學生加入人才行列
宏碁集團榮譽董事長施振榮今天出席2023第六場高等教育改革論壇，他表示，台灣面對產業未來人才不足，但人才不足不能只靠政府，企業也要投入資源，甚至讓外國留學生加入人才行列。
受到少子化影響，國內學生數日益減少，資通訊產業恐面臨人力不足的狀況。施振榮今天接受媒體聯訪時表示，台灣面對產業未來，人才顯然不足，但也不能只靠政府，企業也要投入相關資源，現在大學多開設產業創新學院就是盼引入企業資源，企業、政府一同投入訓練，「我個人覺得，還需要外國留學生加入未來需求。」
施振榮說，台灣實際人才需求量大，跟產業資源結合將是重要的發展趨勢，企業本來就要扮演更積極的角色。
施振榮也說，雖然已不介入宏碁營運，但已在陽明交大投入大量時間和資源，最重要的資源還是在企業界，且組織文化、機制、思維都要翻轉，才有機會長期落實。
也有媒體詢問，如何看待鴻海創辦人郭台銘參選？施振榮則表示，「我沒意見」。
【文教熱話題】
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言