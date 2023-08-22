霸凌防制座談家長回響 國教盟邀逆風劇團反思親子關係

校園、親子議題備受各界關注，國教行動聯盟日前邀請逆風劇團創辦人成瑋盛，並由劇團少年阿彥現身說法分享自己如何改變的感人歷程，也讓與會者一起反思現有的親子相處方式，試著尊重與相信孩子，重新找到促進關係的方法，透過有效的雙向溝通，與孩子建立良好的互動關係。

「校園應該是孩子們學習和成長的地方，而不是讓他們受到傷害的地方。」國教盟表示，長期關心兒少校園安全，自今年5月12日起分別於花蓮、台中、台北攜手教育部、台北大學橄欖枝中心、中山大學合作辦理「112年度校園霸凌防制暨家長座談會」，因應家長熱烈參與與正向積極回應，特別再追加新竹、高雄、北區三場座談會，合計參與人次高達600位家長與教育工作者。

日前邀請到「透過戲劇與陪伴的方式引導非行少年回到正軌」的逆風劇團創辦人成瑋盛，並由劇團少年阿彥現身說法分享自己如何改變的感人歷程，也讓與會者一起反思現有的親子相處方式，試著尊重與相信孩子，重新找到促進關係的方法，透過有效的雙向溝通，與孩子建立良好的互動關係。

而聚焦霸凌議題，國教盟也指出，現在家長普遍關心小學老師的懲罰方式，如連坐罰和不能下課只能喝水，是否違背教育部政策。他們希望能夠向老師表達意見，但又擔心孩子會受到標籤化的影響；另外，家長擔心霸凌調查小組與輔導老師的角色是否會產生衝突，認為調查與輔導應由不同人員執行；而家長對霸凌的定義、長期影響以及處理方式有深入的關心。

國教盟表示，家長希望了解霸凌是否會留下記錄、法律效應、如何區分一次性的欺負和長期的霸凌，以及如何處理特殊生的霸凌行為等。

國教盟也以日韓為例，日本修改霸凌制度後，霸凌通報案件上升至61萬件，但問題尚未有效解決；韓國則計畫從2026學年度開始，將校園暴力加害學生的處分結果反映在學生檔案及大學入學考試評價中，以收警惕之效。台灣在修法之際，如何取得有效平衡、通報後如何處理，以及加害者如何反思自己、避免再犯，都是與會者關心的焦點。

國教盟呼籲，校園應該是安全友善的學習環境，校園霸凌事件的發生，不但對於受害人或旁觀者都將造成深遠的傷害與影響，尤其對校園氛圍更是產生莫大的衝擊，有效預防、即時輔導才能降低霸凌傷害。