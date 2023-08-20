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開學在即代理教師缺額潮擴大 北市罕見也缺、新北學校連9招仍找嘸

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市部分學校已9招還是找不到代理、代課老師，甚至有國小班導懸缺，讓家長擔憂孩子受教品質。本報資料照片
新北市部分學校已9招還是找不到代理、代課老師，甚至有國小班導懸缺，讓家長擔憂孩子受教品質。本報資料照片

暑假將進入尾聲，學校即將開學，然而新北市部分學校已9招還是找不到代理、代課老師，甚至有國小班導懸缺，讓家長擔憂孩子受教品質。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，這兩年代理、代課老師缺額潮擴大，尤其北市也罕見出現缺額潮，她認為跟中央、地方不重視非正式老師待遇，以及個別縣市開出更多正式老師缺有關。

新北市現有2.8萬多名正式老師，2021年因疫情教甄停辦一次，後續2年國小教師開缺近千名、國中開缺百餘名，高中近百人，大量增補正式老師缺額，不少代理教師「上岸」轉正。然而學校開缺找代理、代課就變得更難，說好要來代理的老師突然不來，學校只能加開甄試已9招還找不人，距開學剩10天，準備開第10招，甚至有國小班導遲遲找不到老師補上。

鶯歌工商校長顏龍源說，相較文科，近年資訊、電子等相關的代理、代課變得難找，除正式缺額變多，代理教師轉正以外，也因晶片、AI科技發展大勢，讓擁有該專業的老師轉投入業界，獲取更好的薪資待遇，畢竟文理科老師薪資待遇沒有差別，但業界差距較大。

黃湘仙則說，過去新北市代理老師常找不到人，跟北市、桃園市陸續開出全年薪資有關，代理教師當然優先選擇北市、桃園任教。今年新北雖然跟上各縣市腳步開出全年薪，但跟可以敘薪的北市相比，還是缺少誘因，加上桃園今年正式老師開缺更多，新北部分學校還是找不到代理、代課老師，連台北市也罕見出現代理、代課教師缺額潮。

黃湘仙認為，代理、代課教師缺額潮並不會因正式老師開缺多而解決，治本之法應是控管正式、代理及代課老師比例，並增加薪資待遇，不然在各校師資嚴重缺乏下，學生受教品質勢必受影響。

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