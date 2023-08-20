聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市國中活化教學費取消？明年編回教局

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市活化教學費供各國中自由安排，北市議員王欣儀接獲陳情，指經費被取消，恐影響教學，且國中教師會、家長會也憂心經費缺口，又會轉嫁給家長負擔。教育局表示，這筆活化教學費明年是編回教育局，總共約1100萬，各校要用時，再向教育局提出申請，以減輕學校行政負擔，若有學校想自行辦理，可提計畫，將一次性補助經費。

國民中學各校的「國民中學形塑校園新文化新精神實施計畫」的經費，即活化教學費，過去該筆經費均是直接撥入「國中各校年度預算」依各校規模，約10至50萬，支應包含延聘講師用的鐘點費、補充各校教學設備費、校內開會的鐘點費、書籍費、教材費、印刷費等。

議員王欣儀指出，活化教學費預算編回教育局，教育局平時業務已非常繁重，有多餘人力處理？若各校反覆來申請，不是更加重教育局本身的行政作業負擔？且更可能產生處理作業時間上的拖延。

王欣儀說，已要求教育局調整做法，同意有意願自行辦理的學校，可先提計畫送教育局審核，審核通過的學校可「一次」完成款項請領以資運用，優化申辦方式。

北市教育局指出，113年度考量北市整體教育政策規畫與各校規模及需求不同，為有效運用教育經費及落實行政減量，才將活化教學費編回教育局。

對於議員要求，教育局指出，將發函公告各校周知，並進行意願調查，如有意願自行辦理的學校，可提申請精進計畫，並經提校內課發會通過，將申請計畫及相關會議紀錄送本局審核，通過後將一次性補助適當經費。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

教育局 北市 王欣儀

延伸閱讀

北市抽查游泳池不合格比例8成 議員曝這3處合格率最差

建中課桌椅老舊 議員曝：市府要家長會、校友會出錢換

翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入

影／翡翠水庫不算綠電？國民黨議員呼籲中央修法

相關新聞

全國幼教論壇南區場嘉義登場 潘文忠：預算明年破600億

2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場，論壇邀請台灣知名認知神經科學家教授洪蘭專題演講「嬰幼兒的認知發展」...

公務員飯碗不亮了？台大畢業妹子嘆「生活苦」 過來人教戰2招

公務員不再是鐵飯碗？一名台大畢業的女網友感嘆，以前高中畢業的時候，公務員還是算不錯的職業，因此選擇四大國考系就讀，但這幾年物價通膨，薪水已經快要負擔不起生活。貼文一出，有網友建議她利用穩定的現金流好好投資，也可以轉調地區、減輕北部生活的壓力。

潘文忠：幼教人員薪資將提高

2023年全國幼教論壇南區場昨天在嘉義縣創新學院登場，教育處指出，教育部規畫降低幼教師生比例，未來3年內公共化幼兒園的師...

北市國中活化教學費取消？明年編回教局

北市活化教學費供各國中自由安排，北市議員王欣儀接獲陳情，指經費被取消，恐影響教學，且國中教師會、家長會也憂心經費缺口，又...

劉昌平獎學金 9月16日開放申請

為鼓勵及獎助認真向學的大一新生，徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會合辦一一二年「劉昌平先生紀念獎學金」，九月十六日起至...

七夕典故曝光！被遺忘的「登大人」意涵 北港囡仔爭相參加

雲林縣北港朝天宮與笨港文教基金會睽違3年，今天在朝天宮廣場舉辦「笨港成年禮」，吸引在地205名年屆16歲的學子參加，全程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦