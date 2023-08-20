北市國中活化教學費取消？明年編回教局

北市活化教學費供各國中自由安排，北市議員王欣儀接獲陳情，指經費被取消，恐影響教學，且國中教師會、家長會也憂心經費缺口，又會轉嫁給家長負擔。教育局表示，這筆活化教學費明年是編回教育局，總共約1100萬，各校要用時，再向教育局提出申請，以減輕學校行政負擔，若有學校想自行辦理，可提計畫，將一次性補助經費。

國民中學各校的「國民中學形塑校園新文化新精神實施計畫」的經費，即活化教學費，過去該筆經費均是直接撥入「國中各校年度預算」依各校規模，約10至50萬，支應包含延聘講師用的鐘點費、補充各校教學設備費、校內開會的鐘點費、書籍費、教材費、印刷費等。

議員王欣儀指出，活化教學費預算編回教育局，教育局平時業務已非常繁重，有多餘人力處理？若各校反覆來申請，不是更加重教育局本身的行政作業負擔？且更可能產生處理作業時間上的拖延。

王欣儀說，已要求教育局調整做法，同意有意願自行辦理的學校，可先提計畫送教育局審核，審核通過的學校可「一次」完成款項請領以資運用，優化申辦方式。

北市教育局指出，113年度考量北市整體教育政策規畫與各校規模及需求不同，為有效運用教育經費及落實行政減量，才將活化教學費編回教育局。

對於議員要求，教育局指出，將發函公告各校周知，並進行意願調查，如有意願自行辦理的學校，可提申請精進計畫，並經提校內課發會通過，將申請計畫及相關會議紀錄送本局審核，通過後將一次性補助適當經費。