台北市教育局宣布公幼裝監視器 教團批：黑化幼托工作者

新北市板橋一所幼兒園日前遭質疑對幼兒餵藥，但兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴。但全國教師工會總聯合會今天說，因新北餵藥案全國托幼工作者已氣勢低迷，台北市教育局卻宣布「北市公幼全面加裝工作紀錄器」，此舉形同雪上加霜、黑化幼托工作者。

全教總指出，當時新北餵藥案真相尚未查明，台北市教育局即搶第一，呼籲家長帶幼兒驗血驗尿，將幼教老師塑造為「彩虹藥水餵藥魔人」，並且強制所有幼托人員進修用藥安全研習，企圖把用藥的責任全強壓在教育人員身上。之後7月中，台北市教育局更不甩重要幼教政策，想把師生比強硬改回1：15，幼教品質開倒車。

此外，全教總說，台北市教育局長湯志民日前更表示，預計編列2億經費、耗費四年，要求北市所有公立幼兒園全面架設工作記錄器。全教總痛批，教育局以工作紀錄器為化名，實則是安裝監視器，已經造成幼托現場怒氣爆棚，也再次重創幼教人員工作尊嚴。

全教總表示，北市教育局一方面讓師生比倒退、一方面又強制安裝監視器，居心和專業何在？莫非湯志民只是因市長蔣萬安才臨危授命，負責塑造「好爸爸」的公眾形象？

全教總說，在教室內強制安裝監視器並不合適，政府應該在尊重教育專業的基礎上，執行友善幼兒、友善教師的幼教政策，確保幼教的品質和專業得以維護。

全教總說，台北市既然被稱為首善之都，就應該公開向現場的幼托人員說清楚理由，否則難以平息幼托人員一連串被台北市抹黑的社會形象。