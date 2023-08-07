超神奇AI手套！戴上可分辨葡萄成熟度 虎科大奪金矽獎

戴上這手套採收葡萄可快速分辨成熟度！雲林縣虎尾科技大學AI研發團隊結合智慧製造研發出具有「手感」的手套，這套「具影像辨識之採收輔助器」參加旺宏金矽獎半導體設計與應用大賽，榮獲應用銅獎，另有3件也分獲優勝，抱回4獎座，成為本屆金矽奬應用組獲獎最多的學校，成績斐然。

旺宏金矽獎是由旺宏電子集團成立的旺宏教育基金會所舉辦，鼓勵學生在半導體領域進行研發創作並累積實作經驗，促進產業與學術交流，透過競賽啟動年輕一代的創新能力，旺宏金矽獎在國內電子電機界有奧斯卡金像獎美稱，本屆比賽共吸引35所大專校院284支隊伍參賽，高手雲集競爭激烈。

虎科大校長張信良說，具影像辨識之採收輔助器作品由資訊工程系副教授陳國益指導，設計發想來自於團隊親戚所經營5甲面積的葡萄園，有鑑於採收過程須以手感與視覺判斷葡萄成熟度，對沒有經驗的農業新手，容易因誤判過早或過晚採收，影響產量與品質，進而影響農業生產經濟效益。

陳國益說，研發團隊結合影像計算及雷射光點辨識技術，研製「有手感」的手套，戴上後可自動精確偵測葡萄熟度，判斷是否適合採收，這項研究透過拍攝葡萄影像充當計算機的「視覺」，運用機器學習算法進行圖像分析和辨識，可測量葡萄顏色、大小、形狀及各種特徵，精確判斷成熟度，減少人力與時間成本，提高採收效率。

陳國益表示，在智慧科技助攻下，這項技術收集和分析葡萄的數據，還能幫助農民更深入了解葡萄生長和成熟的過程，進而提高生產和管理技能，發展精準農業。