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首創公私合併 台科大華夏校區揭牌

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，華夏科大董事長劉三錡致詞時表示看好合併未來。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，華夏科大董事長劉三錡致詞時表示看好合併未來。記者曾原信／攝影

國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌儀式，為首個公私校合併的案例，教育部部長潘文忠表示，看好兩校合併，也希望成為未來公私校合併的好範本，供未來合併案參考。

華夏科大自112學年度起停招，115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產將捐贈給予台科大，過渡期間，新北市中和校區由台科大以無償借用方式使用，華夏科大教職員分年分批轉任台科大，112學年度已有近40位華夏科大教職員轉任台科大。

國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，華夏科大預計115學年末停辦，目前雖然掛牌，大樓上仍掛著華夏科大的招牌。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，華夏科大預計115學年末停辦，目前雖然掛牌，大樓上仍掛著華夏科大的招牌。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，教育部長潘文忠（右二）與台科大校長顏家鈺（左二）開心鼓掌。記者曾原信／攝影
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌，為首個公私校合併的案例，教育部長潘文忠（右二）與台科大校長顏家鈺（左二）開心鼓掌。記者曾原信／攝影

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台科大 潘文忠

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