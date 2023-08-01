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首創公私合併 台科大華夏校區揭牌
國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌儀式，為首個公私校合併的案例，教育部部長潘文忠表示，看好兩校合併，也希望成為未來公私校合併的好範本，供未來合併案參考。
華夏科大自112學年度起停招，115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產將捐贈給予台科大，過渡期間，新北市中和校區由台科大以無償借用方式使用，華夏科大教職員分年分批轉任台科大，112學年度已有近40位華夏科大教職員轉任台科大。
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