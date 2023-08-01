免試入學續招開跑！192所國、私立高中逾1.3萬名額
高中免試入學日前放榜，今年共有1640人落榜。各就學區即日起開放續招，教育部主管國、私立高中（含進修部）免試入學續招共計192校，續招總名額1萬3777名。其中，國立高中有86校、4125名，私立高中有106校、9652名。尚未透過各管道錄取且報到的學生可把握機會參與續招，可同時報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。
教育部表示，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。
教育部表示，已請辦理免試續招的學校，於學生報名時，至台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。
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