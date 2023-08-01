快訊

大牙遭黑人提告刑事後首露面 淚吐「無助」心聲：會加油

大陸官方救經濟 還不如周杰倫演唱會4天帶入43億夠力

AI股跳水！網點名「它才是真的」 苦主笑：一天賠光一個月收入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免試入學續招開跑！192所國、私立高中逾1.3萬名額

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
高中免試入學日前放榜，今年共有1640人落榜，各就學區即日起開放續招。本報資料照片
高中免試入學日前放榜，今年共有1640人落榜，各就學區即日起開放續招。本報資料照片

高中免試入學日前放榜，今年共有1640人落榜。各就學區即日起開放續招，教育部主管國、私立高中（含進修部）免試入學續招共計192校，續招總名額1萬3777名。其中，國立高中有86校、4125名，私立高中有106校、9652名。尚未透過各管道錄取且報到的學生可把握機會參與續招，可同時報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

教育部表示，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

教育部表示，已請辦理免試續招的學校，於學生報名時，至台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。

教育部主管國、私立高級中等學校（含進修部）112學年度免試入學續招，共計192校，總名額1萬3777名。圖／教育部提供
教育部主管國、私立高級中等學校（含進修部）112學年度免試入學續招，共計192校，總名額1萬3777名。圖／教育部提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

免試入學 教育部

延伸閱讀

棒球名校仁義高中復招2班90人 免試入學放榜只來了2人

與免試入學放榜同步 北市私中獨招門檻「直逼前3志願」網意外

高中免試入學放榜 明道商經科1學生捨台中女中想直升

112學年度竹苗區免試入學分發 竹市錄取率達99.05%

相關新聞

免試入學續招開跑！192所國、私立高中逾1.3萬名額

高中免試入學日前放榜，今年共有1640人落榜。各就學區即日起開放續招，教育部主管國、私立高中（含進修部）免試入學續招共計...

10多年折衝台南高工今改隸成大 地方期待提升南工校務

歷經10多年協商，台南高工今天終於併入成功大學，上午揭牌典禮，校名改為「成功大學附屬南工」，原南工校長陳啓聰出任首任校長...

創發設計學習新動力 南市府與廣達文教聯手創新局

台南市政府與廣達文教基金會已攜手合作「設計學習」合作計畫2年，已培訓11校61名教師413名學生，今起在展開3學年度的合...

教師「行政大逃亡」不只是薪水問題！校長喊出這招有用嗎？

每到暑假，國中小就會出現「行政大逃亡」，儘管教育部祭出行政減量，但教學現場實際行政工作負擔依舊沉重，甚至有些國小只要求教師分擔工作量卻未發給加給或津貼，以致新學年即將在8月開始，迄今還有學校還找不到教師兼當主任或組長，傷透腦筋。不少校長紛紛喊出「這一招」，盼能藉此提升教師兼行政工作的意願。

新聞眼／學校退場 安置保障學生利益？形同放生

私校退場一波波，教育部聲稱轉學安置能夠保障學生最佳利益，事實上卻是將學生推進高休退學率的萬丈深淵。少子化不可逆，學生的求...

學校退場／待安置學生 憂課業銜接、環境適應

台灣首府大學今天正式退場，學生自救會長、休閒研究所碩一生陳建良堅持在原校畢業而拒絕安置，被迫退學；另外，環球科技大學、明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦