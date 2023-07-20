他們助弱勢學子翻轉人生 教育部公布師鐸獎72得主名單

教育部今天公布今年師鐸獎獲獎名單，今年共計選拔出72名獲獎者，其中男性31名、女性41名；校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名；依教育階段別，則有國小24名、國中18名、高中13名、特殊教育3名、大專校院14名。9月25日在陽明山中山樓辦理表揚大會。

新北市立鶯歌高級工商職業學校老師蕭正一，從事教職及行政工作30餘年來。他的進修部學生小鳳求學期間遭逢家庭變故多重打擊，因他指導推甄上國立台灣藝術大學書畫藝術學系進修部。今年小鳳考上教育學程進修中，期待未來接續承接蕭正一無縫銜接藝術教育的志業。

嘉義縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津，教育服務33年。她得知五年級學生阿信住院開刀費用高，積極申請各項經費補助，也號召校友會協助。

國立清華大學教授陳榮順任職20年，為今年師鐸獎最年長的獲獎者。陳榮順教授在研究與教學之餘，亦投入經濟弱勢生輔導。

國立彰化特殊教育學校老師楊水粉，面對先天限制的特生、辛苦無助的家長，歧途誤入少輔院的孩子，付出更多的愛心、耐心與專業，竭力為學生與家長服務。

南投縣竹山鎮鯉魚國小老師陳建安，用創意教學來打破偏鄉弱勢的魔咒。指導全班僅有的兩名學生參與「索尼校園特派員」活動，帶領獲得「索尼科學大賞」冠軍。如今其中1名學生在科大學習水產養殖專業，翻轉命運。

台東縣台東市豐年國小老師蔡佩津，為本屆師鐸獎最年輕的獲獎者。輔導1名極重度多重障礙（智能障礙加語障）的學生，逐步建立識字能力。並特別為該生開設特殊需求的「生活管理課」，引發學習動機。現在該生已經在專科學校就讀。

教育部表示，師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度、行政合作與公共關係等遴選標準進而評選。

教育部說，今年有168名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出師鐸獎72名獲獎者。