史博館閉館5年 正副館長先退休
國立歷史博物館工程嚴重延宕，二○一八年閉館維修至今，原定三年內完工，但迄今五年仍未完工。現任館長梁永斐曾力拚年底重新開館，日前卻將開館日期推遲至明年農曆年前；本報更掌握，副館長正式退休後，梁永斐上周提出退休申請，形成正、副館長搶在開館前退休的荒謬現象。文化部昨天證實梁永斐提出退休申請，梁永斐則未接電話回應。
文化部表示，史博館長梁永斐因個人因素申請十月一日退休，文化部長史哲也感到相當無奈，仍感謝梁永斐公務生涯戮力從公。關於史博館開館一事，文化部將持續與史博館同仁追緊各項工程進度，以達儘速且如質完成開館目標。據悉，史哲迄今仍未批准退休。
依慣例，一般公務員退休多於一月中或七月中提出，為使部門可以規畫接任人選。但梁永斐申請十月一日退休，造成文化部尋覓接任人選困難，即便向學界借將，要在學期中借調自然有難度，且接任者須在接任三個月完成開館重任，壓力沉重。
至於史博館工期延宕的原因，梁永斐曾在記者會上表示，除國際疫情影響，還包括缺工、經費不足及文資審議等。但近年台灣缺工缺料，公共工程延宕不是新聞，外界研判，史博館可能拖到明年大選後、甚至總統卸任才開館，沉重的壓力恐怕才是正、副館長搶著退休的原因。
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