生物奧賽 我3金1銀 國際第3

第卅四屆國際生物奧林匹亞競賽落幕，在八十個國家、三二○名參賽學生中，我國共獲得三金一銀佳績，國際排名第三名，僅次於獲得四面金牌、並列第一的新加坡與印度。代表隊三位金牌獲獎者分別為建國中學學生王柏翔、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰；一位銀牌獲獎者為建國中學學生李彥緯。

本屆生物奧林匹亞競賽在阿拉伯聯合大公國登場，我國代表隊由國內大學廿多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國一六六所學校、三五○四名學生中，選出四名學生代表參賽。代表團由中山大學教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，大會於當地時間七月十日下午舉行閉幕典禮。

林軒名表示，自己喜愛並擅長利用實際操作的方式，藉此理解教科書中的知識，選擇參加生物奧林匹亞競賽，也是為了激發潛能；郭宸彰則說，小時候常跟大人去爬山，沒事會看動物星球頻道，觀賞各種野生動物和植物，更自豪自己是「倉鼠專家」，自小對生物大感興趣，代表出國讓他感到榮幸。

王柏翔則說，自己從堅決不讀醫科，開始對生物學感興趣，如今成為生奧國手，從未改變的是充滿好奇並勇於探索的熱情。李彥緯則是從高一便對生物學十分有興趣，享受準備生物奧林匹亞的過程，除了可以做很多有趣的實驗外，也解答許多從小就好奇的問題。