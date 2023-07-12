快訊

【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生物奧賽 我3金1銀 國際第3

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
我國參加第卅四屆國際生物奧林匹亞競賽，共獲得三金一銀佳績。其中建國中學學生王柏翔（右起）、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰拿下金牌，建中學生李彥緯則獲得銀牌。圖／教育部提供
我國參加第卅四屆國際生物奧林匹亞競賽，共獲得三金一銀佳績。其中建國中學學生王柏翔（右起）、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰拿下金牌，建中學生李彥緯則獲得銀牌。圖／教育部提供

第卅四屆國際生物奧林匹亞競賽落幕，在八十個國家、三二○名參賽學生中，我國共獲得三金一銀佳績，國際排名第三名，僅次於獲得四面金牌、並列第一的新加坡與印度。代表隊三位金牌獲獎者分別為建國中學學生王柏翔、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰；一位銀牌獲獎者為建國中學學生李彥緯。

本屆生物奧林匹亞競賽在阿拉伯聯合大公國登場，我國代表隊由國內大學廿多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國一六六所學校、三五○四名學生中，選出四名學生代表參賽。代表團由中山大學教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，大會於當地時間七月十日下午舉行閉幕典禮。

林軒名表示，自己喜愛並擅長利用實際操作的方式，藉此理解教科書中的知識，選擇參加生物奧林匹亞競賽，也是為了激發潛能；郭宸彰則說，小時候常跟大人去爬山，沒事會看動物星球頻道，觀賞各種野生動物和植物，更自豪自己是「倉鼠專家」，自小對生物大感興趣，代表出國讓他感到榮幸。

王柏翔則說，自己從堅決不讀醫科，開始對生物學感興趣，如今成為生奧國手，從未改變的是充滿好奇並勇於探索的熱情。李彥緯則是從高一便對生物學十分有興趣，享受準備生物奧林匹亞的過程，除了可以做很多有趣的實驗外，也解答許多從小就好奇的問題。

奧林匹亞 金牌 南一中

延伸閱讀

田徑亞錦賽／接力首日將上陣 「台灣最速男」楊俊瀚領軍拚佳績

國際生物奧林匹亞競賽傳捷報 我國代表隊獲3金1銀第三名

提升籃球國手權益 籃協擬邀各單位開會商討

韓國2023年國際少年運動會落幕 新北拿下4金7銀7銅佳績

相關新聞

原民會暑期工讀 派赴文健站學族語

行政院原住民族委員會延續原住民族暑期工讀計畫，錄取六三五名青年學子，往年多分發至各地公部門、ＮＧＯ組織等場域工讀，今年新...

生物奧賽 我3金1銀 國際第3

第卅四屆國際生物奧林匹亞競賽落幕，在八十個國家、三二○名參賽學生中，我國共獲得三金一銀佳績，國際排名第三名，僅次於獲得四...

與免試入學放榜同步 北市私中獨招門檻「直逼前3志願」網意外

112學年高級中等學校免試入學今（11）日放榜，全台各學區公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢。部分國中生也會選擇參加「私校獨招」升學管道...

高雄準公幼不當管教 踢頭丟書包

高雄市三民區某加入準公共化的私立幼兒園傳出不當管教，家長上網控訴女兒和同學被幼兒園老師打頭、丟書包、拿類似藤條物拍打，園...

兒少日上網4.6小時 5成9被拗交往

兒盟調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日四點六小時，一周高達卅二點二小時，相較二○二○年的廿七點二...

回響／專家：霸凌調查小組 應引進不同專業

校園霸凌層出不窮，國家政策研究基金會昨表示，近三年校園霸凌通報案件「年年破千」，成案比率卻逐年下降，就怕背後有隱情。本報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦