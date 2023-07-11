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高中免試入學放榜！桃連區187人未獲錄取 原因曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
112學年高級中等學校免試入學今放榜，桃連區今年報名參加共1萬5319人，分發結果共1萬5132人錄取，總錄取率為98.8%。本報資料照片
112學年高級中等學校免試入學今放榜，桃連區今年報名參加共1萬5319人，分發結果共1萬5132人錄取，總錄取率為98.8%。本報資料照片

112學年高級中等學校免試入學今放榜，桃連區今年報名參加共1萬5319人，分發結果共1萬5132人錄取，總錄取率為98.8%。教育局表示，今年未獲錄取人數共187人，主因是學生選填志願數過少和多元學習表現分數過低，建議未來考生可及早試算個人積分，並積極爭取加分機會。

教育局表示，經統計，學生平均選填志願數為15個，其中第1志願序獲錄取者占57.26%，前3志願序獲錄取者占97.46%；今年未獲錄取人數共187人，經全面檢視發現，主因是學生選填志願數過少，未獲錄取學生平均選填志願數為8個，而錄取學生平均選填志願數為15個，顯示選填志願數太少確實會影響分發結果。

次要原因則是多元學習表現分數過低，該積分包含均衡學習、品德表現、服務表現及才藝表現；此外另有少數學生因未善用本區職業類科同一職群各科分別連續選填志願視為同一志願序計分的規則，或僅依傳統升學排序方式做志願選填，也可能是落榜原因。

教育局表示，本次免試分發增額錄取共64人，分別為公立學校39人及私立學校25人；桃連區目前有3059個未額滿的名額，扣除進修學校的名額後還有2007個名額可續招，未獲錄取學生可向欲就讀學校詢問，或於8月起至教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網查詢。

教育局提醒，今年不另寄發分發錄取結果通知書，錄取學生需於7月14日至錄取學校報到，逾期未報到者，視同放棄資格；已於免試入學錄取且報到的學生，如欲報名其他招生入學管道，應於7月17日下午2點前填妥「放棄錄取資格聲明書」，逾期未完成者，不得參加後續招生入學管道。

填志願 教育局 免試入學

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