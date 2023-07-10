明道等四退場私大確定重組董事會 原董事解職、公益董事進駐

教育部今天下午召開第15次私校退場審議會，先前遭教育部勒令於112學年停招，並確定於明年7月31日停辦的大同技術學院、明道大學及環球科大等3校，以及主動申請提前停招的東方設計大學，已在會中重新組織董事會，後續退場基金將可進場支付遭積欠的教師薪資，以及資遣費等；另外，公東高工先前已被退審會列為專案輔導學校，今日也在退審會中加派董事及監察人。

環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期資金未到位，上一次退場審議會，決定讓三校退場，三校依法須在112年停招、改組董事會，並在明年7月31日停辦，也是私校退場條例通過後，首波大規模專輔學校退場。另外，東方設計大學今年3月遭教育部列為專案輔導學校，並依法給予改善期114年3月30日，但東方設大短短兩個月內，便自主提報停招，放棄專輔改善機會，確定將在明年7月31日停辦。

教育部稍早表示，東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校，112學年已停止全部招生，教育部後續將依法解除該法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

另外，依退場條例第12條及本辦法第4條規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

教育部表示，本次退審會審議通過公東高工加派董事及監察人名單，後續將依退場條例第12條規定，派任該校經本次會議審議通過的董事及監察人，強化專案輔導學校的治理。