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高市公幼7月起延長照顧減輕家庭負擔 約1.2萬幼兒受惠

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
公立幼兒園示意圖。報系資料照
公立幼兒園示意圖。報系資料照

高雄市政府宣布7月起，公幼全面開辦延長照顧，1人即可開班，家長每小時負擔不超過50元，約1.2萬名幼兒受惠，民進黨議員林智鴻指這代表市長陳其邁，體恤年輕父母，減輕父母負擔再升級，國民黨議員邱于軒基本上贊同，但提醒市府，目前教育發展基金僅剩7億多元，錢應花在刀口上，1人即成班的決策需再檢驗。

高市府為減輕學齡前家庭育兒負擔，今天宣布公幼照顧時間自7月起變長了！教育局表示，高雄公幼開辦延長照顧服務，由市府挹注5700萬元促成；服務時段為學期間課後下午4點到6點、寒暑假期間8點到下午6點， 解決家長托育的需求。

教育局表示，有別於以往由家長自行負擔所有費用，7月起市府會提供補助經費與家長共同育兒，學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元，大幅減輕家長的經濟負擔。局長謝文斌也說，這項服務並將提供體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等小朋友們豐富多元的統整性活動，讓年輕爸媽不用趕著接孩子，家長可安心兼顧工作與育兒。

議員林智鴻樂見公幼延長照顧政策開辦，指這代表陳其邁體恤年輕父母，減輕父母負擔再升級，接下來的工作就是要提升教學品質。教保員薪資的提升與照顧品質會是正相關，教師薪資預算若再提升，就可以更完整建立全面照顧與教學品質的良性循環。

議員邱于軒說，公幼沒辦法配合家長的時間，是長期的問題，因此延長照顧政策是趨勢，基本上她贊同，對於教保人員的獎勵措施也可參考其他縣市，但她要提醒的是，公幼延長照顧1人就開班的決策需在評估，目前高市教育發展基金緊絀，2020年有16億，今年已降到7億多，既要拿公務預算推動政策，錢必須花在刀口上，她建議1人即開班的作法可先試辦一年，進行評估檢討。

公幼 長照 學費

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