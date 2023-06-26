影／私校學費補助從哪來？ 潘文忠：不會排擠現有預算

副總統賴清德日前拋出就學利多，59萬名就讀私立大專校院的學生，每年學費至少可減免2.5萬元，卻引來教團憂心排擠教育預算，衝擊高教發展，是把高等教育當贈品在送。教育部長潘文忠今天說，教育部正在進行細部規畫，很快會向行政院提出相關規畫，經費將以外加經費支應，不會排擠現有的教育措施。

教育部上周公布「定額補助私立大專學雜費助學方案」，估可嘉惠59.1萬名私立大專校院學生，一年學費至少減免2.5萬元，盼以政策拉近公、私校間的學雜費差距，降低學生經濟負擔。

潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，大學公私立學費落差是長期存在的問題，從統計數據來看，有高比例的經濟弱勢生就讀私立學校，也就是學費負擔比較重，從貸款、弱勢助學的學生比例趨勢，是我們要面對，因此總統、行政院針對這議題，接續過去一次性學貸補助措施之後，認為應該要有長期性對於就讀私校學生學費採取補助措施。

潘文忠說，教育部正在細部規畫，很快會向行政院提出相關規畫，這方面的經費將以外加經費，不會排擠現有推動的教育措施。