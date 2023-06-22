大撒幣再加碼 陳揆宣布：高中職學費全免

副總統賴清德前天才拋出補助私立大專校院學生學雜費，行政院長陳建仁昨再度加碼助攻，宣布將推動高中職學費全面免費措施。教育部表示，現行僅有高職生學費全免，高中則有排富條款，約十一點三萬名高中生未獲學費全額補助，將以外加預算規畫，細節下周定案後公布。

全教總：政策都沒有經過公共討論

對於政府連二日釋出大學、高中學費利多，教團、私校意見不一，全教總理事長侯俊良表示，教育經費有限，無論是私大大專學費補助，還是高中職學費全免，這些政策都沒有經過公共討論，都是由上而下，一夕之間突然宣布，要求召開國家教育會議。

新北市長侯友宜認為是國家機器幫賴清德選舉，「用這種大撒幣的方式是不對的」。他說，民進黨執政快八年，選前最後一年突然想到私立大學學費的問題，想想看之前畢業的學生們，現在還背負學貸，要不要溯及既往，要不要繼續給這些學生支持？

不少私中感嘆，近十年來數度提案希望取消排富條款，但頻遭政府以財務困窘為由打回票。如今政院一夕改口，難免聯想是政策買票。

為推動十二年國教，教育部自一○三學年度起推動高中職免學費政策，卻因政府財務困窘，僅高職生不分公私立學費全免，公立高職每學期補助六二四○元、私立高職每學期二四四二三元、藝術群科每學期三五九四九元。至於高中職普通科、綜合高中學術學程二、三年級則設有排富條款，家戶年所得低於一四八萬元者，每學期補助六二四○元、私中生每學期二四四二三元，超過者公校無補助，私校則依區域採定額補助。

三配套包括學貸延長 細節下周公布

行政院長陳建仁昨視察國道連假疏運受訪時表示，為讓年輕人適性選擇就讀科系，會有三個配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長等，細節下周宣布。

教育部表示，全國逾四十五萬高中職生享學費全免、一萬八千人獲定額補助；正研議公私立高中職全面免學費方案，將以外加預算規畫，預估十一點三萬人受益，所需經費仍在估算中，下周公布。

至於大專弱勢補助方案，教育部高教司長朱俊彰表示，目前均有學雜費減免措施和入學計畫，但仍有學生不在照顧網絡內，擬再放寬家庭年所得門檻。另外，學貸族畢業後月收入未達四萬元，最多可申請緩繳八次，將參考受雇者平均薪資、物價指數、撫育子女人數等因素，進一步放寬門檻及申請次數。