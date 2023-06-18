活化中興新村廳舍 空大南投服務處進駐揭牌啟用

為鼓勵終身學習，國立空中大學3年前商借南投縣營北國中設置辦公室，但隨學生增加，空間不敷使用，去年向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，整建設立服務處，今揭牌啟用，並成立校友會，盼與縣府合作為地方提供長青學苑等服務。

國立空中大學指出，為讓民眾方便學習，空大落實社區化、在地化，計畫在每一縣市設立服務據點，其中南投縣於2020年向營北國中借空間設辦公室，經廣設分班與推廣，學生數從成立前不到300人，去年增至700多人，空間不敷使用。

為提升學生受教環境，空大在決定在營北國中所在的中興新村成立南投服務處，經覓地後，向國發會中興新村活化專案辦公室，爭取移撥原省府新聞中心獲准，去年9月以自有校務基金經費約1800萬元，重新整建活化該建物，日前竣工。

空中大學南投服務處今舉辦揭牌啟用典禮，並成立南投縣校友會，空大表示，該處為台灣銀行旁國有土地建物，原為省府新聞中心，鄰近農糧署、水保局，位在中興新村文化景觀保存區域，是在不影響歷史建築的原則下進行外觀與內部整修。

空大校長陳松柏說，用教育的生命力來活化歷史建物、閒置資產是最美好的事，而舊有場域經改建，將有上百坪空間能讓學生讀書學習，並服務更多鄉親、學生，可望提高空大辦學品質，也對增能在地居民生活知識技能，具有正面助益。