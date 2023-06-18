快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活化中興新村廳舍 空大南投服務處進駐揭牌啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影
國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影

為鼓勵終身學習，國立空中大學3年前商借南投縣營北國中設置辦公室，但隨學生增加，空間不敷使用，去年向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，整建設立服務處，今揭牌啟用，並成立校友會，盼與縣府合作為地方提供長青學苑等服務。

國立空中大學指出，為讓民眾方便學習，空大落實社區化、在地化，計畫在每一縣市設立服務據點，其中南投縣於2020年向營北國中借空間設辦公室，經廣設分班與推廣，學生數從成立前不到300人，去年增至700多人，空間不敷使用。

為提升學生受教環境，空大在決定在營北國中所在的中興新村成立南投服務處，經覓地後，向國發會中興新村活化專案辦公室，爭取移撥原省府新聞中心獲准，去年9月以自有校務基金經費約1800萬元，重新整建活化該建物，日前竣工。

空中大學南投服務處今舉辦揭牌啟用典禮，並成立南投縣校友會，空大表示，該處為台灣銀行旁國有土地建物，原為省府新聞中心，鄰近農糧署、水保局，位在中興新村文化景觀保存區域，是在不影響歷史建築的原則下進行外觀與內部整修。

空大校長陳松柏說，用教育的生命力來活化歷史建物、閒置資產是最美好的事，而舊有場域經改建，將有上百坪空間能讓學生讀書學習，並服務更多鄉親、學生，可望提高空大辦學品質，也對增能在地居民生活知識技能，具有正面助益。

陳也提到，空中大學擴大進駐中興新村，也讓南投縣再添一所國立大學，後續更將強化與地方的連結，盼與縣府合作開辦長青學苑、樂齡中心、社區大學等教育服務，為當地產學發展、推動終身教育和學習型社會等提供良好交流空間。

國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影
國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影
國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影
國立空中大學向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，經整建設立南投服務處，今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影

南投 中興新村 歷史建築

延伸閱讀

南投按摩師見半裸女客「凍未條」抓奶頭、下體判決逆轉

韓國「瘋台灣」訪台第一名 南投縣組團到首爾搶客

桃園少年車手頭疑黑吃黑被虐死棄屍 主嫌南投落網

南投觀光業大咖齊聚一堂 拚觀光重回疫情前高峰

相關新聞

活化中興新村廳舍 空大南投服務處進駐揭牌啟用

為鼓勵終身學習，國立空中大學3年前商借南投縣營北國中設置辦公室，但隨學生增加，空間不敷使用，去年向國發會爭取移撥活化原省...

教育黑洞／遴選汰除率不到1％ 資深教師曝：校長靠結盟換校轉任

現在校長一任4年，得續任一次，8年期滿須回任或轉任遴選他校。但這套制度的疏漏就是沒有「合於社會期待的校長評鑑制度」，各縣市現職校長汰除率幾乎不到1％。一名北部國小資深教師揭露，校長第一任4年期滿，就開始規畫「合縱連橫」，彼此手中都有任期名單可預先「喬」位，避免任滿卻無校可去。各縣市每年能提出的校長缺額少的可憐，培訓一堆候用校長。連上場的機會都付之闕如。

查獲未立案教保機構 教部：最重罰30萬、令停辦

全國教保資訊網統計，2021年至今，全台被查獲的「未立案教保機構」總計41案。教育部今天表示，經查證屬實，最重處新台幣3...

選幼兒園 未見立案證書要當心

未立案幼兒園的空間、師資，主管機關均管不到，形同法外「三不管地帶」。教育團體建議，家長選幼兒園時，應先觀察門口等可見處是...

未立案幼兒園 恐聘用問題教師

新北幼兒園餵藥案近來鬧得沸沸揚揚，也讓幼兒園管理問題受到關注。根據全國教保資訊網統計，從二○二一年至今，全台被查獲的「未...

廢校變身臨海書店 基隆港60年滄桑盡收眼底

基隆港西岸的虎仔山腰基隆地標旁，60多年前設立的太平國小隨著港的興衰沒落，學生數從極盛時期的上千人流失到剩不滿30人走上廢校，不過整建活化後成為一間可以看海的「太平青鳥」書店，成了新的觀光景點。廢校後的校園空間成功轉型活化，社區的人潮回來了，但學校呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦