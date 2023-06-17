台南城光中學 將改辦長照機構

台南市仁德區有52年歷史的私立城光中學，3年前停辦後向市府申請變更，改為社會福利事業。教育局證實該校去年6月申請變更社會福利財團法人，將改辦長期照顧機構，有望成為國內第一所成功改辦社福事業私立中學。議員郭鴻儀昨天說，仁德年輕住戶多，應加入公托及課後照顧等，市長黃偉哲說，社會局審查時會要求列入。

少子化衝擊，城光中學2017年6月舉辦最後一場畢業典禮，將由財團法人台南私立城光國民中學，改辦為財團法人台南新城光社會福利慈善事業基金會。初期先辦理小規模多機能日照中心（含失智日間照顧）、居家服務等二項服務，逐漸實現多元化社區長照服務。

郭鴻儀說，台南長照床位目前總體入住率82%，5504個床位占床只有4550床，還有將近千個空床，反觀公共托育及課後照顧不足，公托沒人做，東區、仁德、歸仁及關廟都有此需求，城光中學原就是教育機構，應加入托育、幼教服務。

郭鴻儀表示，公托後補人數比核定人數多，供需不平衡，0至2歲仁德1358人，歸仁1277人，東區2471人，仁德和歸仁人口不會比東區多，但0至2歲人數合計卻多，是因年輕人買不起東區房子，多在仁德和歸仁置產。

黃偉哲說，城光中學位在蛋黃區，退場後校地捨不得捐給政府，認同議員建議，目前還在社會局審查，保證審查會要求列入；社會局長盧禹璁說，已向城光中學建議，市場機制下除做長照，也要將幼教、幼保和托育列入，審查會要求列入。

至於增加區域托育量能，仁德區二空新村案公宅1樓規畫公設民營托嬰中心，可收托44人，預計2027年啟用營運。另，市府將爭取崁腳北段社宅再設置1處公設民營托嬰中心。至於歸仁區，待完成閒置空間盤點後會再進一步規畫。