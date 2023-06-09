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學者：台灣教改 變缺「德」的教育

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

教改論壇昨召開記者會直指教育改革問題叢生，並點名品德教育失守。台大化學系名譽教授劉廣定表示，以前教育提倡德智體群美「五育並重」，教改後卻不見了，現在的教育缺「德」；台師大榮譽教授吳武典也提到，近來發生多起大學生和社會菁英疑似失德、不倫事件，顯露著理盲濫情的社會病態，「人才無品，其禍甚於庸才」。

中山女高退休教師段心儀表示，公民教育強調民主自由，卻失守道德，校園霸凌愈來愈嚴重，校園毒品益形氾濫。

吳武典也提到，最近發生多起大學生和社會菁英爭議事件，顯露著理盲濫情的社會病態，教育現場應讓品格回流，提升國民文化素養，培養術德兼修，具有悲天憫人胸懷的真人才。

劉廣定表示，現在的教育是「缺德的教育」，不僅性騷、交通事故頻傳，就連官員都包庇論文抄襲，皆是「缺德」指標，應要設置道德教育課程，重振道德教育。

東吳大學物理系名譽教授劉源俊則說，傳統儒家教育有「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」的五步功夫，ＡＩ時代「博學之」已變得無必要，應利用多餘的時間重視德行與康健教育。

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論文抄襲、性騷霸凌頻傳 教改論壇轟台灣教育缺「德」

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