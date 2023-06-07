代理教師暑假要上班 南市教局挺校長協會：真理可辯絕不能扭曲抹黑

台南市代理教師聘期延長為1年，提早從今年暑假實施，多所國中小通知代理教師暑假要上班，遭全國代理暨代課教師產業工會指違法，還網路肉搜，南市中小學校長協會發聲明譴責，要求撤文澄清，南市教育局長鄭新輝力挺校長協會，強調真理可辯，絕不能扭曲、抹黑。

鄭新輝說，教育人要事事求是，但這種抹黑、扭曲資訊傷害學校、校長的行為，應要檢討，支持南市中小學校長協會的行動；他強調，爭取權益也要講道理，若不講道理會適得其反，代理教師是核實給薪，若不到學校卻給薪，每天到校上班的行政人員、市民、納稅義務人會怎麼想？

鄭新輝表示，工作有不同職位與角色，制度上不同，福利也不同，硬要強求比照是否合理？不能說不聽你的或不接受就否定，這樣作為能禁得起考驗？「真理可辯，但不能扭曲、抹黑」。

台南市中小學校長協會表示。代理暨代課教師產業工會帶頭對校長網路霸凌，南市已有9所學校校長被指要求代理教師暑假到校上班違法。