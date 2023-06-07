快訊

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人，對烏俄戰局有何影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理教師暑假要上班 南市教局挺校長協會：真理可辯絕不能扭曲抹黑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有9所學校校長被全國代理暨代課教師產業工會，指要求代理教師暑假到校上班違法。圖／擷取畫面
台南市有9所學校校長被全國代理暨代課教師產業工會，指要求代理教師暑假到校上班違法。圖／擷取畫面

台南市代理教師聘期延長為1年，提早從今年暑假實施，多所國中小通知代理教師暑假要上班，遭全國代理暨代課教師產業工會指違法，還網路肉搜，南市中小學校長協會發聲明譴責，要求撤文澄清，南市教育局長鄭新輝力挺校長協會，強調真理可辯，絕不能扭曲、抹黑。

鄭新輝說，教育人要事事求是，但這種抹黑、扭曲資訊傷害學校、校長的行為，應要檢討，支持南市中小學校長協會的行動；他強調，爭取權益也要講道理，若不講道理會適得其反，代理教師是核實給薪，若不到學校卻給薪，每天到校上班的行政人員、市民、納稅義務人會怎麼想？

鄭新輝表示，工作有不同職位與角色，制度上不同，福利也不同，硬要強求比照是否合理？不能說不聽你的或不接受就否定，這樣作為能禁得起考驗？「真理可辯，但不能扭曲、抹黑」。

台南市中小學校長協會表示。代理暨代課教師產業工會帶頭對校長網路霸凌，南市已有9所學校校長被指要求代理教師暑假到校上班違法。

代理教師 小學 鄭新輝

延伸閱讀

獨／被指違法要代理教師暑假上班 台南這群校長遭網路公審喊告

南市公幼招生缺額達1465個 議員點出「關鍵」缺競爭力

影／台南賢北國小結合慈濟 2萬5千個瓶蓋共築藝術牆

影／當延平郡王遇上海賊王 全台首學課程博覽會跨縱古今

相關新聞

獨／被指違法要代理教師暑假上班 台南這群校長遭網路公審喊告

今年8月1日起，國中小代理教師聘期延長為1年，各縣市都提前從暑假開始，許多學校陸續通知代理教師暑假要到校，引起反彈，要求...

Run for Food？台大院長：年輕人更該Run for Dream

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳上週末旋風式訪台，他在台大畢業典禮中提出「跑吧，不論是為了覓食或避免被掠食。」引發議...

1200元文化成年禮金上路 消費點破萬

專屬十八至廿一歲青年的一千兩百元文化成年禮金（文化幣）昨正式上路，截至昨晚六時止，已有逾十四萬人註冊人數，推估首日註冊人...

校園會客室／跨領域教學 她帶學生開博物館

南一中音樂老師董怡君，在留學期間迷上博物館，她進修學習，結合跨領域老師開博物館探索選修課，一開十年，團隊還拿下全國教學卓...

代理教師暑假要上班 南市教局挺校長協會：真理可辯絕不能扭曲抹黑

台南市代理教師聘期延長為1年，提早從今年暑假實施，多所國中小通知代理教師暑假要上班，遭全國代理暨代課教師產業工會指違法，...

代理教師暑假上班爭議愈演愈烈！校長：傷了和氣就不好

全國代理暨代課教師產業工會為代理老師爭權益，今天在網路社群針對學校「要求代理教師寒暑假到校上班」，將協助代理教師向學校及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦