校園會客室／跨領域教學 她帶學生開博物館

南一中音樂老師董怡君，在留學期間迷上博物館，她進修學習，結合跨領域老師開博物館探索選修課，一開十年，團隊還拿下全國教學卓越金質獎。畢業校友懷念說著「老師，我修了妳三年的課」，這句話成了她堅持下去的力量。

董怡君於台師大音樂系畢業後，到維也納音樂學院攻讀合唱教育、理論作曲雙碩士，常利用課餘時間逛雅典博物館，被館內天文地理及科技、建築美學吸引，只要鄰近國家有大型展覽活動都不放過。

董怡君說，因對博物館有興趣，也到成大修博物館學分，剛好奇美實業設有博物館，但竟沒學生知道，於是有了帶學生參觀博物館想法，一開始是實驗性質開課，沒想到反應熱烈，隔年結合美術、科技生活領域開選修課，一開就是十年。

博物館課程不是走馬看花，而是培養學生策展能力，從整理物件、編碼、口說、田野調查、展出到服務學習等全都要了解。例如新民樓即將拆除，學生要為曾是台南市科學館標的的新民樓策展，透過口訪、田調、文字創作及文物整理寫下歷史。

「這門課沒有其他老師的協力是做不到的。」董怡君說，南一中現設有竹園岡文物館，也是極少數有博物館的高中，期待南一中未來有更大規模的博物館，並對外開放。