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1200元文化成年禮金上路 消費點破萬
專屬十八至廿一歲青年的一千兩百元文化成年禮金（文化幣）昨正式上路，截至昨晚六時止，已有逾十四萬人註冊人數，推估首日註冊人數可達廿萬人。適逢畢業季，文化部昨於北市中山女高舉辦畢業Party，蔡英文總統以大學姊身份出席，盼透過文化成年禮金，讓青年找到喜歡的藝文活動，也讓藝文產業獲得支持。
蔡英文表示，經過三年多的疫情，這一代學生少了畢業典禮等活動，「多少感覺遺憾」。鼓勵大家拿到禮金後走進書店或文化場館，勇敢嘗試、大膽體驗，「透過文化體驗來成年，成為正港台灣囡仔」。
文化部長史哲表示，希望文化幣第一年至少有六成以上的使用率。這是台灣文化成年禮第一次實施，希望大家「事不宜遲，趕快下載」，也希望未來常態化。
文化部表示，只要是出生日期在二○○一年九月一日至二○○五年十二月底，具中華民國國籍或符合資格的外國人等都可領取，預估可領取人數近百萬人。
文化部表示，目前全台已有超過一萬個藝文消費點，包含博物館、音樂會、實體書店等，其中獨立書店已有三三八家。另也搭配疫後振興計畫，七月起將於各縣市陸續推出創新書市、偏鄉巡演及藝術市集。
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