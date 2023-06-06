台鋼創下接手專輔學校首例 工會憂私校成財團競標對象

台鋼集團於改善期屆滿前三天挹注高苑科大2.8億元奏效，創下財團成功接手專輔學校首例。全國私校工會指出，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，若政府持續不調整政策及制度，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學；大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。高教工會組織部主任林柏儀認為，目前列專輔的學校只能等待企業挹注資金，憂心學校淪為財團「競標」對象，他建議政府提早進場，提供資源與監督機制。

全國私校工會表示，期待台鋼集團能公益辦學，照顧好教職員及學生權益，培育技職人才，成為財團辦學典範。高苑科大改名為「台鋼科技大學」後，台鋼是否仍持續挹注資金恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業問題？後續仍需觀察。若必須將高苑科大「打掉重練」，工會期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。

大同技術學院、明道大學，以及環球科大三校過去均有欠薪問題，私校工會建議改組後的公益董事會能積極協助解決欠薪爭議，維護教職員基本生存權利。

全教總副秘書長張旭政指出，學校列入專輔多因財務問題，目前看來也只剩下找企業挹注一途。但過去曾發生企業進駐私校後掏空校產、或將學校變成員工訓練所，教育部必須好好監督。他也指出，目前只有教育部和國教署管轄的學校列入專輔、六都管轄者卻無一所列入，「這是一個警訊」。若未列專輔、直接走私校退場條例，校產的捐贈「空間大」，可以挪作教育之外的用途。他期待六都積極處理符合退場條例的專輔學校。

林柏儀則表示，目前接受專輔的學校都只是「單純看財務狀況」，會出現兩種疑慮—一是鼓勵學校壓榨教職員薪資壓低辦學成本，二是往往只能等待財團捐助。但財團可能心存善念、也可能只想把校產挪為己有；還不如早年學校可以申請政府接管協助。他認為在專輔初期，政府便可以進場協助學校規劃或提供資源，如協助跟公立學校整併。以此次高苑為例，如果台鋼出2.8億元便可接手高苑，政府為何不能出3億讓高苑成為高雄大學第二校區？