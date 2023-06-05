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新北市教育局「SUPER少年魅力計劃」課程 逾600位學生參加

聯合報／ 文／教育事業部
今天是新北市教育局「口語表達班」頒獎典禮，學子把握機會向新北市教育局長張明文（後排左五）、聯合報教育事業部總經理潘素滿（後排左六）請益。圖／教育事業部提供
今天是新北市教育局「口語表達班」頒獎典禮，學子把握機會向新北市教育局長張明文（後排左五）、聯合報教育事業部總經理潘素滿（後排左六）請益。圖／教育事業部提供

新北市教育局與聯合報合辦「口語表達班」課程，至今已邁入第三年，今年成功推動新北市30所國中超過600位學生參加，共計14位學生獲獎。

今日舉行頒獎典禮，並由溪崑國中的高子茜、李芷樂同學擔任小小主持人，現場請益新北市教育局長張明文以及貴賓如何提升口語表達能力，張明文鼓勵學生勇敢說出自己的想法，不要害怕說錯，並培養幽默感讓人與人之間的交流更為順暢。

張明文也勉勵學生，不論在求學、工作階段，口語表達都是重要的工具，如何讓別人了解自己的想法，進而讓工作順利的推動，最後也希望每位學生不只從課程中學習，也在生活中培養口語表達的能力。

此次課程主題為「在地敘事—發現飲食美學」，課程中老師帶領學生探索生活周遭的特色美食、教導學生如何整理資料，最後以簡報的方式向大家介紹，目的主要培養學生的觀察力、統整力以及敘事力。老師也在課堂上不斷地鼓勵學生勇於表達自己，分享許多與人溝通的實用技巧，讓原本比較害羞的同學也能克服在上台的緊張情緒。

教育局

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