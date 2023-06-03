畢業即就業 中金院就業媒合率達96% 中國信託提供超過220個職缺 歡迎新鮮人加入大家庭
中信金融管理學院攜手中國信託交出亮眼就業成績單！中信金融管理學院(下稱「中金院」)3日舉辦第五屆大學部暨第六屆研究所畢業典禮，中金院董事長馮寄台與中國信託金控(下稱中信金控)科技長賈景光親自出席獻上祝福，期許畢業生帶著金融與數位科技專業和人文關懷，成為中金院引以為傲的國際智慧金融家。
身兼中金院董事的中信金控科技長賈景光，以雙重身份在畢業典禮中致詞，他提及隨著金融科技創新腳步加快，人才培育越來越重要，中國信託作為臺灣數位金融發展先行者，近年來積極培養區塊鏈、客戶體驗、AI等科技專業團隊，學校也因應數位金融發展趨勢，在四年前成立AI系，積極培育兼具金融與科技專業的人才，賈景光科技長表示，中金院是中國信託最強大的人才農場，非常高興中金院AI系今年有了第一屆畢業生，為此，中國信託還特別新增軟體開發工程師、系統規劃人員及程式工程師等職缺，讓AI系畢業生學以致用、實踐夢想，並鼓勵畢業生應提升語言能力，增進職場競爭力。
今年中國信託持續與中金院推動就業媒合專案，提供超過220個職缺，在銀行方面，提供法人金融儲備RM計畫相關職缺，目標培養兼具業務拓展與風險控管的法金業務人才；另外提供業界最扎實的理財專員計畫，培養新鮮人成為全方位財富管理人才。在人壽及證券方面，新增了數位行銷、商品企劃、程式設計師等豐富多元的職缺。今年就業媒合率達96%，67位應屆畢業生錄取相關職缺，有優秀的畢業生錄取儲備幹部計畫(科技組MA)，以及15位錄取法人金融儲備RM計畫，另外透過實習表現優良者，轉為正式職員亦有8位，加計歷屆大學及碩士生，今年共錄取約90位。企管系畢業生連笙羽對自己辛苦付出有了成果感到開心。畢業生代表蔡淳靜說，自己從高中到大學都在中信國際學校求學，很高興畢業後能繼續延續身份，成為中信大家庭其中一員，有信心迎接接下來的挑戰。
莫忘初衷！施校長勉校友成為回饋社會的金融家
中金院校長施光訓表示，中金院創立五年以來所培育出的學生，皆非常有競爭力，更勉勵學生，要秉持辜仲諒創辦人回饋社會的熱情與大度，用謙卑的心奮鬥不懈，進入職場後持續精進自我、站穩腳步，盼畢業校友們共同擴大中金院在金融業的影響力，貢獻所學專業，充滿希望和自信地踏上新的旅程，未來也將因為中金院畢業生的的努力與奉獻，更加進步！
中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw
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