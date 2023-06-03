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畢業即就業 中金院就業媒合率達96% 中國信託提供超過220個職缺 歡迎新鮮人加入大家庭

文／ 中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院攜手中國信託交出亮眼就業成績單！中信金融管理學院(下稱「中金院」)3日舉辦第五屆大學部暨第六屆研究所畢業典禮，中金院董事長馮寄台與中國信託金控(下稱中信金控)科技長賈景光親自出席獻上祝福，期許畢業生帶著金融與數位科技專業和人文關懷，成為中金院引以為傲的國際智慧金融家。

中信金融管理學院今日舉辦畢業典禮，董事、師長與全體畢業生大合照。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院今日舉辦畢業典禮，董事、師長與全體畢業生大合照。 圖／中信金融管理學院 提供

身兼中金院董事的中信金控科技長賈景光，以雙重身份在畢業典禮中致詞，他提及隨著金融科技創新腳步加快，人才培育越來越重要，中國信託作為臺灣數位金融發展先行者，近年來積極培養區塊鏈、客戶體驗、AI等科技專業團隊，學校也因應數位金融發展趨勢，在四年前成立AI系，積極培育兼具金融與科技專業的人才，賈景光科技長表示，中金院是中國信託最強大的人才農場，非常高興中金院AI系今年有了第一屆畢業生，為此，中國信託還特別新增軟體開發工程師、系統規劃人員及程式工程師等職缺，讓AI系畢業生學以致用、實踐夢想，並鼓勵畢業生應提升語言能力，增進職場競爭力。

中金院與中國信託就業媒合率達96%，中信金控科技長賈景光歡迎科技金融人才加入中信大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院與中國信託就業媒合率達96%，中信金控科技長賈景光歡迎科技金融人才加入中信大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供

今年中國信託持續與中金院推動就業媒合專案，提供超過220個職缺，在銀行方面，提供法人金融儲備RM計畫相關職缺，目標培養兼具業務拓展與風險控管的法金業務人才；另外提供業界最扎實的理財專員計畫，培養新鮮人成為全方位財富管理人才。在人壽及證券方面，新增了數位行銷、商品企劃、程式設計師等豐富多元的職缺。今年就業媒合率達96%，67位應屆畢業生錄取相關職缺，有優秀的畢業生錄取儲備幹部計畫(科技組MA)，以及15位錄取法人金融儲備RM計畫，另外透過實習表現優良者，轉為正式職員亦有8位，加計歷屆大學及碩士生，今年共錄取約90位。企管系畢業生連笙羽對自己辛苦付出有了成果感到開心。畢業生代表蔡淳靜說，自己從高中到大學都在中信國際學校求學，很高興畢業後能繼續延續身份，成為中信大家庭其中一員，有信心迎接接下來的挑戰。

中信金融管理學院董事長馮寄台頒發創辦人獎予財經法律學系優秀畢業生林秀容。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院董事長馮寄台頒發創辦人獎予財經法律學系優秀畢業生林秀容。 圖／中信金融管理學院 提供

莫忘初衷！施校長勉校友成為回饋社會的金融家

中金院校長施光訓表示，中金院創立五年以來所培育出的學生，皆非常有競爭力，更勉勵學生，要秉持辜仲諒創辦人回饋社會的熱情與大度，用謙卑的心奮鬥不懈，進入職場後持續精進自我、站穩腳步，盼畢業校友們共同擴大中金院在金融業的影響力，貢獻所學專業，充滿希望和自信地踏上新的旅程，未來也將因為中金院畢業生的的努力與奉獻，更加進步！

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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