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環球科技大學專輔今天最後期限 2.3億元財務缺口尚未到位

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚無捐助辦學資金入帳。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚無捐助辦學資金入帳。記者陳雅玲／攝影

教育部去年9月公告環球科技大學列為專案輔導學校，學校財務指標尚有2.3億元缺口，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚未有資金入帳，他仍不放棄希望，希望下午會有好消息，若資金無法到位、學校必須走到退場這一步，希望教育部會尊重全校師生的權益。

環球科大專輔改善期限今天到期，依照規定，若不能免除專輔，學校將於下一學年度停止全部招生，解除全體董事職務，學校停辦解散清算，剩餘財產將歸公。

環球科大32年前由雲林縣前縣長許文志創辦，創校初期約有800位學生，學生人數曾一度高達9000位、教職員工約300位，目前在學學生人數仍有2千餘人，包含120名身心障礙學生及109名外籍生，現有教職員約180人。

沈健華表示，日前有1個團體表達有意願承接辦校，雙方已商談合作辦學細節，但尚無結論，截至今天中午，捐助辦學的基金仍無入帳，他仍樂觀看待，也沒放棄努力到最後一刻，離下午還有一段時間，他希望能有好結果。

沈健華說，環球科大的學生有8成是雲林縣在地學子，學生選擇環球就讀是對學校的信賴，如果真的沒有資金入帳，必須走向退場，希望教育部能夠在確保師生權益的情況下盡快進行後續處理。

環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚無捐助辦學資金入帳。圖／本報資料照片
環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚無捐助辦學資金入帳。圖／本報資料照片

教育部 雲林 外籍生 環球科大

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