環球科技大學專輔今天最後期限 2.3億元財務缺口尚未到位

教育部去年9月公告環球科技大學列為專案輔導學校，學校財務指標尚有2.3億元缺口，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華今證實，截至中午尚未有資金入帳，他仍不放棄希望，希望下午會有好消息，若資金無法到位、學校必須走到退場這一步，希望教育部會尊重全校師生的權益。

環球科大專輔改善期限今天到期，依照規定，若不能免除專輔，學校將於下一學年度停止全部招生，解除全體董事職務，學校停辦解散清算，剩餘財產將歸公。

環球科大32年前由雲林縣前縣長許文志創辦，創校初期約有800位學生，學生人數曾一度高達9000位、教職員工約300位，目前在學學生人數仍有2千餘人，包含120名身心障礙學生及109名外籍生，現有教職員約180人。

沈健華表示，日前有1個團體表達有意願承接辦校，雙方已商談合作辦學細節，但尚無結論，截至今天中午，捐助辦學的基金仍無入帳，他仍樂觀看待，也沒放棄努力到最後一刻，離下午還有一段時間，他希望能有好結果。