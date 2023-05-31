用畫筆勾勒出生命舞台 新科國中楊子玉獲總統教育獎

新竹市新科國中九年級學生楊子玉從小喜歡畫畫，雖在經濟條件不佳的家庭中成長，卻能堅持對畫畫的喜好，為了學畫，楊子玉從國小起就從不參加任何同學聚餐、校外活動與畢業旅行等花錢活動，為的是不增加家中經濟負擔，並全心全意將熱情與專注放在畫室作畫，在逆境成長，用畫筆勾勒出生命舞台的經歷獲選今年總統教育奮發向上獎，令人敬佩。

「曾在子玉幼稚園時看到她在畫室專注與發亮的神情，沒想到在新科國中接續了這個緣份！」老師曾群智說，因知道楊子玉畫畫的天份，便不斷鼓勵她參與大小繪畫比賽，楊子玉也不負重望獲獎無數，其中在國中九年級時更獲得教育部及教育署反毒繪畫國中組優等獎。

教育處表示，由於家中經濟條件不佳，家人仍十分支持楊子玉作畫，讓她去美術畫廊上課，楊子玉也很貼心，從國小起就不參與任何學校需要花錢的活動，她說，自己學畫已經讓爸媽很辛苦了，不想再造成家中更沈重的負擔。

楊子玉說，畫畫已然成為她生命中不可或缺的一塊拼圖，每當攤紙於案，拿起畫筆恣意揮灑色彩，是在忙碌國三生活裡，少有的安然片刻。感謝老師的幫助，讓她可以繪畫舞台發光發熱，盼未來能成為一位畫畫老師，在畫紙上，訓練孩子的技巧；在生活上，陪伴孩子用繪畫度過難關；在生命旅途中，給予他們無限支持。當學生遇到困難時，能夠用自己的經驗告訴他們「生命充滿無限可能」。

校長林燕玲表示，時常看著楊子玉背著畫板上學，並看著她從國中七年級參加市賽得佳作，到國中九年級的得到教育部及教育署反毒繪畫國中組優等獎。楊子玉用畫紙與畫筆在繪畫舞台上發光發熱，不斷在繪畫中精進自我與發揮創意，雖物質沒同學富足，但在精神確是富足與幸福的，未來楊子玉想當畫畫老師用自己的經驗去影響他人，更是難能可貴。