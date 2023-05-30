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南台科大獎助學金達2億1千多萬元 鼓勵學生多專注學業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大公告獎助學金高達2億1千多萬元 ，鼓勵學生專注學業。記者周宗禎／攝影
南台科大公告獎助學金高達2億1千多萬元 ，鼓勵學生專注學業。記者周宗禎／攝影

台科大今天公布「111學年度獎助學金」統計、金額已高達2億1千多萬元。校方表示，除爭取優質學生就讀，更鼓勵學生專注學業，才能翻轉未來；並在今年增加10%的校內工讀經費，持續關注並減少經濟不利因素影響學生的學習問題。

南台科大獎助學金除教育部及政府機關補助，爭取民間公益基金、企業及個人善款挹注，每年舉辦弱勢助學餐會，邀請社會善心人士及畢業學長姐共同關心需要幫助的學弟妹，使在校學生能安心就學。

校方表示，獎助學金除獎勵成績優異學生，並鼓勵學生參加校內外各項競賽、考取專業證照，補助學生專題製作經費、提升學生外語能力，獎勵發放服務學習助學金、海外研習獎學金，及校外住宿租金紓困補貼、經濟不利學生助學金等。更提供大量工讀機會，學生緊急紓困等助學項目，讓學生能安心就學，投入更多時間於課業及提升專業能力，為未來畢業出路，奠定堅實基礎。

校方更開發「南台幣」，提撥經費激勵學生學習，以區塊鏈數位貨幣的形式由教師發給學生作為獎勵。使學生在上課時更專注，經濟方面也能較為寬裕，進而減少外務專注學業，強化專業能力。

校方表示，一直致力營造良好學習環境，幫助學生提升本質學能及專業能力。2億1千多萬元獎助學金主要在鼓勵學生專注學業，精進專業技術，並希望將受經濟因素困擾的學生，從打工場所拉回學校專注學業，以期能服務社會及產業迎向美好的未來。

台科大 住宿

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