快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子是手擲機、老師是風 台南鼓風讓學生飛翔

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市學校參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，今天在教育局展現成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市學校參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，今天在教育局展現成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，中山國中的「中山SMY雨果隊」及「中山SMY慧穎隊」勇奪特優獎第2、3名；安南國中「飛越安中-003」及西港國中「西中SMY翱翔5號」也獲得優等，今天展現成果，校長林國斌以「孩子就是那隻手擲機，老師是風，我們願意鼓起風，讓孩子勇敢而遼遠的飛翔。」來形容。

教育局表示，手擲機飛行競賽充滿挑戰，參賽選手以大會統一提供的材料，在比賽當天「做」出屬於自己的飛機，不僅拼飛得遠，還要比在空中停得久，比賽中包括風向的判斷、投擲的技巧、配重的調整、團隊的合作等都是不可或缺的關鍵要素。

比賽分「直線飛行」、「滯空飛行」，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學生設計、思考、及解決問題能力，符合新課綱問題導向學習。

中山國中指導老師黃俐珺表示，國中階段給予學生的航空飛行知識有限，但在學習手擲機中學到的探究精神與方法可運用在各方面，也能培養學生創造思考。安南國中老師張培萱說，比賽中選手展現了努力練習的成果，賽後還依然熱烈討論在競賽中的收穫，看到孩子的的熱忱。

西港國中指導老師黃新富指出，學生要利用白楊木及巴爾沙木等材料製作一架同時擁有擲遠及滯空功能的手擲機，並考驗學生如何讓手擲機飛行距離更遠或延長滯空時間，包括機身及機翼的外型，重量，角度及考慮風向與投擲的力道等。學習過程中利用科技探究讓學生設計思考，呼應新課綱的素養精神。

中山國中校長林國斌說，該校手擲機創作社團「中山一把青」，成立3年，2020年初試啼聲，便榮獲全國手擲機競賽第1名及優等獎第4名，2021年拿到全國第2、3名及甲等獎，2022年再獲全國第2、3名、甲等獎。

他表示，選手並非都是學科優秀學生，生科老師黃莉珺及指導教練廖志聰挑選選手的條件，只要學生喜歡手作、有熱情、願意給自己機會投入挑戰，皆可報名參加。因此，每周3天中午，老師陪著學生，拿著美工刀、鋸子、砂紙，與巴爾沙木材料纏鬥；手擲機完成後，還要在太陽下練投擲動作，調整配重，要能直線飛行夠遠，又要滯空飛行夠久，在在考驗學生的解決問題與手作能力，

再加上學長姐的經驗與傳承，每年才能有好成績。「孩子就是那隻手擲機，老師是風，我們願意鼓起風，讓孩子勇敢而遼遠的飛翔。」

台南市學校參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，今天在教育局展現成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市學校參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，今天在教育局展現成果。記者鄭惠仁／攝影

課綱

延伸閱讀

歪文系／台大生歧視言論的教育困境：教學現場「情意理解」之艱難

112會考／錯幾題可拿A++？ 五科「容錯題數」一次看

112會考／高雄明星高中預估落點 雄中、雄女門檻升「純5A」機會大

獨／國中會考再爆爭議 英語閱讀首題竟與參考試題「一模一樣」

相關新聞

全教總調查：逾七成師認為新課綱負擔重 遭升學主義綁架

全國教師工會總聯合會今年3月26日至4月20日間，以google表單置於全教總的官方網站，透過各項網路方式請學校教師填答...

撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

苗栗縣私立賢德工商經教育部多次召開退審會，自去年9月間列為專案輔導學校後，學生及家長信任度下滑，校方董事會也考量年年辦學...

台大生連署反歧視 明天下午集結促校方面對

台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，多名學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，明天將在校園集結，展開「台大學生反...

自殺死亡率連5年上升 學者：惡質校園文化成壓垮學生主因

立法院教育及文化委員會今召開「兒少自殺原因回溯調查機制」公聽會，邀請教育部、衛福部及學者專家討論預防兒少自殺。與會學生代...

孩子是手擲機、老師是風 台南鼓風讓學生飛翔

台南市參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，中山國中的「中山SMY雨果隊」及「中山SMY慧穎隊」勇奪特優獎第2、3名；安南國中...

疫後振興加碼補助影視前導片 6月起申請最高補助250萬

為推升影視產業發展，文化部除了於「振興振心」疫後振興計畫中，規劃成年禮金納入電影院看國片適用，特別加碼補助影視前導片拍攝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦