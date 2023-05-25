孩子是手擲機、老師是風 台南鼓風讓學生飛翔

台南市參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，中山國中的「中山SMY雨果隊」及「中山SMY慧穎隊」勇奪特優獎第2、3名；安南國中「飛越安中-003」及西港國中「西中SMY翱翔5號」也獲得優等，今天展現成果，校長林國斌以「孩子就是那隻手擲機，老師是風，我們願意鼓起風，讓孩子勇敢而遼遠的飛翔。」來形容。

教育局表示，手擲機飛行競賽充滿挑戰，參賽選手以大會統一提供的材料，在比賽當天「做」出屬於自己的飛機，不僅拼飛得遠，還要比在空中停得久，比賽中包括風向的判斷、投擲的技巧、配重的調整、團隊的合作等都是不可或缺的關鍵要素。

比賽分「直線飛行」、「滯空飛行」，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學生設計、思考、及解決問題能力，符合新課綱問題導向學習。

中山國中指導老師黃俐珺表示，國中階段給予學生的航空飛行知識有限，但在學習手擲機中學到的探究精神與方法可運用在各方面，也能培養學生創造思考。安南國中老師張培萱說，比賽中選手展現了努力練習的成果，賽後還依然熱烈討論在競賽中的收穫，看到孩子的的熱忱。

西港國中指導老師黃新富指出，學生要利用白楊木及巴爾沙木等材料製作一架同時擁有擲遠及滯空功能的手擲機，並考驗學生如何讓手擲機飛行距離更遠或延長滯空時間，包括機身及機翼的外型，重量，角度及考慮風向與投擲的力道等。學習過程中利用科技探究讓學生設計思考，呼應新課綱的素養精神。

中山國中校長林國斌說，該校手擲機創作社團「中山一把青」，成立3年，2020年初試啼聲，便榮獲全國手擲機競賽第1名及優等獎第4名，2021年拿到全國第2、3名及甲等獎，2022年再獲全國第2、3名、甲等獎。

他表示，選手並非都是學科優秀學生，生科老師黃莉珺及指導教練廖志聰挑選選手的條件，只要學生喜歡手作、有熱情、願意給自己機會投入挑戰，皆可報名參加。因此，每周3天中午，老師陪著學生，拿著美工刀、鋸子、砂紙，與巴爾沙木材料纏鬥；手擲機完成後，還要在太陽下練投擲動作，調整配重，要能直線飛行夠遠，又要滯空飛行夠久，在在考驗學生的解決問題與手作能力，