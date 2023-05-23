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竹市擴大校園周邊禁菸範圍 31日校園周圍全面禁菸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府宣布，本月31日起「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸。記者王駿杰／攝影
新竹市府宣布，本月31日起「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸。記者王駿杰／攝影

據國民健康署2019年青少年吸菸行為調查顯示，學校二手菸暴露率在國中生部分，新竹市平均為6.4%略高於全國平均5.4%，依過往經驗，即使學校全面禁菸，菸害仍好發於校園周遭角落或出入口；對此，市府今年除擴大禁菸範圍，將58所校園周邊人行道全面禁菸新增至60所，今也宣布31日起「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸。

高虹安指出，竹市自2013年起已公告58所校園周邊人行道全面禁菸，考量校門口及家長等候區為師生及家長經常出入的重要戶外公共場所，今年擴大禁菸範圍新增至60所校園，除公告周邊人行道全面禁菸外，也將校門口及家長等候區納入禁菸範圍。

另外，市府也會設置禁菸標示牌，並結合校方人員及無菸志工加強巡查宣導及勸阻吸菸行為人，不僅減少師生遭受二手菸危害，亦可降低附近居民受到菸的危害，希望替7萬名師生營造「無菸校園」的學習環境。

衛生局表示，國民健康署2019年青少年吸菸行為調查顯示，學校二手菸暴露率在國中生部分竹市略高於全國平均；高中職學生部分，全國平均12.2%、竹市為10.7%，較全國低。

為保障學童的健康權，遠離二手菸害，31日起竹市「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸，宣導期5個月，自10月31日起於禁止場所內吸菸，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰，衛生局將與警方配合取締開罰，呼籲有吸菸習慣的民眾請勿於禁菸場所吸菸，共同守護學童健康。

衛生局提醒，吸菸會造成缺血性心臟病、腦血管疾病、下呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病、結核病、氣管支氣管肺部癌症等，不僅危害自身健康，二手菸也會影響其他民眾的健康權益，呼籲有吸菸習慣的民眾，利用竹市二代戒菸合約醫療院所，或撥打戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新竹市府宣布，本月31日起「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸，宣導期5個月，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰。記者王駿杰／攝影
新竹市府宣布，本月31日起「國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸，宣導期5個月，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰。記者王駿杰／攝影

禁菸 人行道 衛生局

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