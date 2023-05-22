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前總統馬英九頒助學金 避談侯友宜對九二共識看法

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
前總統馬英九（左）上午席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並單膝下跪頒贈給特殊教育學校學生助學金。記者蘇健忠／攝影
前總統馬英九（左）上午席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並單膝下跪頒贈給特殊教育學校學生助學金。記者蘇健忠／攝影

前總統馬英九上午在懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑、臺灣教育大學系統總校長吳清基、聯合報社長游美月陪同下，出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教有學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰學校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。有記者提問國民黨總統參選人侯友宜對九二共識看法時，前總統馬英九低調不對此進行回應。

「人間有愛‧助學無礙」臺北市高中、國中學生助學金，今年已是第十二屆，為資助清寒與身心障礙學生，今年獲獎的學生人數，分別為特殊學生40位、國中生110位、高中職學生70位，共計220位學生，總計發放一百一十萬元的助學金。，期許睽違兩年後的實體頒獎典禮能夠親自將這份支持與鼓勵傳遞給與每位受獎人，讓青年學子在學習的道路上有更加穩健的社會安全網支持。

懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑（左五）上午出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教有學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影
懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑（左五）上午出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教有學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影
前總統馬英九（中）上午出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教育學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影
前總統馬英九（中）上午出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教育學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影
前總統馬英九（中）上午懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑（右）、臺灣教育大學系統總校長吳清基（左）陪同下，出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教有學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影
前總統馬英九（中）上午懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會創辦人李棟樑（右）、臺灣教育大學系統總校長吳清基（左）陪同下，出席第12屆臺北市國高中生助學金頒贈典禮致詞，並頒贈台北特殊教有學校（原啟智學校）、啟明學校、啟聰擧校、文山特殊教育學校與國高中生助學金。記者蘇健忠／攝影

馬英九 北市 九二共識

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